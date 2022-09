Ex-paquita relembra gafe em encontro com rainha Elizabeth II: ‘Poderia ter sido presa’

Juliana Baroni conheceu a monarca britânica em 2015 no Castelo de Windsor após marido ser condecorado

Reprodução/Instagram/jubaronioficial Juliana Baroni teve um encontro presencial com a rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor



A atriz e ex-paquita Juliana Baroni deu detalhes de como foi seu encontro com a rainha Elizabeth II, que morreu na última quinta-feira, 8, aos 96 anos. A artista conheceu a monarca britânica em 2015, pois seu marido, Eduardo Moreira, foi condecorado anos antes, em 2012, por aprender com o americano Monty Roberts, amigo da rainha, um método de doma de cavalos sem violência e o implantou no Brasil. “Em 2015, no dia 16 de junho, uma data histórica para mim, fomos convidados para voltar lá porque ela queria saber como estava a divulgação do método da doma de cavalos no Brasil”, contou Juliana no “Encontro” desta sexta-feira, 9. O encontro foi marcado para acontecer no Salão de Carvalho do Castelo de Windsor, onde a monarca morava. “Veio o convite e falei: ‘Será que é verdade isso?’. O convite físico só chegou uma semana antes e começou aquele drama pessoal: ‘Com que roupa eu vou? Como me comporto na frente da rainha?’.” A ex-assistente de palco de Xuxa contou que fez uma pesquisa antes da viagem, mas acabou cometendo dois deslizes no Castelo de Windsor.

O primeiro aconteceu quando Juliana tentou dar uma relaxada no passeio. “Me senti num filme de época, parecia um cenário. O Monty mostrou onde cuidava dos cavalos dela. Tinha uma poltrona de veludo azul, estava com o salto muito alto, e me encostei no braço da poltrona. Daqui a pouco uma pessoa falou que a poltrona pertencia ao King George. Levantei imediatamente e pedi desculpas.” A segunda gafe aconteceu na hora em que a atriz foi tirar uma foto com Elizabeth II. “A gente tinha agendado 10 minutos com a rainha, que é muito tempo. Foi engatando o papo, ela perguntou como estavam as coisas no Brasil, apresentou o Salão de Carvalho – carvalho é cor de madeira -, contou que estava todo pintado de branco depois da reforma e riu. Mostrou um bom humor. Teve uma hora que fui tirar uma foto e eu, super empolgada, encostei nela. Poderia ter sido presa por isso. Acho que nem os netos tocaram nela desse jeito. Cometi uma gafe, mas foi tão espontâneo, ela tomou um susto, mas me olhou com um sorriso tão amigável”, concluiu a artista.