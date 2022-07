Ex-participante de ‘No Limite’ informa que está com varíola dos macacos

Matheus Pires está internado e não poderá comparecer à final do programa nesta quinta-feira

Divulgação/ TV Globo Matheus foi o 12º eliminado do programa, em 9 de junho



Matheus Pires, ex-participante da atual temporada de No Limite, foi diagnosticado com varíola dos macacos. O diretor pedagógico foi eliminado em 9 de junho e se destacou por ‘interpretar’ vários personagens durante o reality show. O comunicado foi postado pela assessoria de imprensa nas redes sociais de Matheus. Ele começou a apresentar os sintomas e fez exames, precisou ser internado e não participará da final nesta quinta-feira. “Pedimos a todos que mandem energias positivas para que ele se recupere o quanto antes e logo possa estar de volta. Por enquanto ele se encontra estável e, assim que puder, vem aqui explicar tudo para vocês”, diz o comunicado. Os sintomas mais comuns da varíola são febre (acima de 38ºC), aparecimento de erupções na pele, dor nas costas, fraqueza muscular e dor de cabeça. Ela é transmitida por gotículas de saliva e/ou espirro e a prevenção é com cuidados de higiene pessoal.