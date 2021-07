Ex-participantes do ‘Power Couple Brasil’ brigam em hotel; assista

Teve gritaria no local em que os eliminados foram confinados para participar da final do reality após Filipe Duarte e Nina Cachoeira se desentenderam com Mirela Janis e Yugnir

Os participantes eliminados do “Power Couple Brasil” foram confinados em um hotel para participar da reta final do reality show da Record e esse reencontro acabou em confusão. Na última quinta-feira, 21, Mirela Janis postou alguns stories mostrando que os ex-participantes estavam todos hospedados no mesmo andar e, depois de um tempo, ela falou que estava com um “ranço sem fim” por causa das coisas que estava ouvindo pelos corredores, mas a briga só começou de fato quando Filipe Duarte, que levou uma caixa de som para o hotel, colocou para tocar a música Tremidinha, de Mirela. A cantora entendeu como uma provocação e gravou stories reagindo. “Esse povo me ama tanto que está tocando [minha música]. Sabe quem é o DJ? Vou nem falar quem é o DJ que colocou a música para tocar para todo mundo. Filipe, vou cantar para você, eu aprendi a cantar a minha música”, gritou Mirela.

O marido de Nina Cachoeira não gostou da reação da cantora e começou uma gritaria no hotel. “Me respeita, vocês ficam falando dos outros na internet, não sou eu”, berrava Filipe na briga. Vale ressaltar que os ex-participantes não podiam chegar perto uns dos outros porque o resultado do teste de Covid-19 ainda não tinha ficado pronto. Ao postar vídeos de Filipe gritando, a noiva de Yugnir comentou: “Eles colocaram minha música para tocar aqui no corredor zombando, fizeram stories pedindo show e agora enlouqueceram”.

A discussão entre os casais adversários virou assunto nas redes sociais e ambos se retrataram. “Peço mil desculpas mais uma vez por tudo o que aconteceu, mas estamos tranquilos porque temos nossa verdade, estamos em paz”, postou Mirela. Nina publicou um vídeo contando sua versão da história: “Desde que saímos do programa, a gente está sendo muito atacado na rede social. Infelizmente, aqui dentro do hotel, no confinamento, o Filipe estava colocando música desde de manhã e a Medrado disse: ‘Eu duvido vocês colocarem a música da cremosinha [Mirela]’. O Filipe colocou a dela e a de todos os artistas que estão aqui. Mirela fez um post, não sei se ela gostou ou não gostou, e eu fui lá e fiz um post também. Ela veio aqui quase na porta do quarto, começou a gritar e a gente para se defender, mais uma vez reagindo, foi lá e gritou. Peço desculpa, estou envergonhada pelo que aconteceu. Nós não fizemos certo e eles também não”. Filipe acrescentou: “A gente mais uma vez reagiu ao que fizeram com a gente. Peço desculpas”.

Mirela e Filipe já estavam se estranhando nas redes sociais há alguns dias. Tudo começou quando a cantora fez um post em junho criticando o fato de Nina e Filipe ainda estarem no “Power Couple”. Quando o cantor ficou sabendo dessa publicação, ele decidiu rebater e fez um post dizendo que ficou no jogo o tempo que o público quis e também provocou a cantora dizendo que ela não sabia cantar suas próprias músicas. Mirela não deixou barato e respondeu Filipe, algo que fez com que eles continuassem com a troca de farpas nas redes sociais.