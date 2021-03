Explorando o folclore brasileiro, ‘Cidade Invisível’ faz sucesso e ganha 2ª temporada

Netflix divulgou que a trama de Carlos Saldanha terá uma continuação cheia de novidades

Divulgação/Netflix Com Marco Picossi e Alessandra Negrini, 'Cidade Invisível' é renovada pela Netflix



Sucesso não só no Brasil, como também em mais de 40 países, a série brasileira “Cidade Invisível” foi renovada pela Netflix e terá uma segunda temporada. A notícia foi divulgada nesta terça-feira, 2, pelo protagonista Marco Pigossi em vídeo em que leu diversos comentários feitos nas redes sociais pelo público pedindo a continuação da história de Eric. Ambientada no Rio de Janeiro, a trama de Carlos Saldanha, indicado ao Oscar pela animação “O Touro Ferdinando”, resgata clássicos personagens do folclore brasileiro em uma história policial cheia de mistérios.

“É uma alegria enorme ver um produto nosso, do Brasil, chegar a tantas partes do mundo e agradar a tantas pessoas. Foi o meu primeiro projeto 100% brasileiro e eu não poderia estar mais feliz com a oportunidade de seguir contando essa história”, comentou Saldanha. A nova temporada não acontecerá no Rio e promete explorar uma nova região do Brasil, a história também ganhará novos personagens, mas os detalhes serão mantidos em segredo por enquanto, inclusive as novidades no elenco.

“‘Cidade Invisível’ nasceu de um desejo muito bonito de resgatar personagens do nosso folclore. São histórias que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros, mas que ainda não haviam sido abordadas com uma visão contemporânea. Ao mesmo tempo em que estamos celebrando o retorno positivo dos fãs da série aqui e em outros países, também reconhecemos que temos um compromisso ainda maior em fazer com que mais pessoas se vejam representadas nessa segunda temporada”, comentou Haná Vaisman, gerente de conteúdo de Séries Originais Brasileiras da Netflix.