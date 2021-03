Taylor Swift se irrita com a Netflix após ‘piada sexista’ ser feita em série usando seu nome

A cantora Taylor Swift não gostou de saber que tem uma piada na série “Ginny & Georgia”, que chegou à Netflix no último dia 24 de fevereiro, usando seu nome. Na série, é dito o seguinte: “Com o que você se importa? Você passa os homens mais rápido do que Taylor Swift”. A cantora demonstrou sua indignação no Twitter nesta segunda-feira, 1. “Hey, ‘Ginny & Georgia’, 2010 ligou e quer sua piada preguiçosa e profundamente sexista de volta. Que tal pararmos de degradar as mulheres trabalhadoras definindo essa merd* como engraçado? Além disso, Netflix, depois de ‘Miss Americana’, esse look não fica mais bonito em você. Feliz mês mulher, eu acho”, escreveu Taylor lembrando que no próximo dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. A artista fez uma parceria com a plataforma de streaming para a produção de “Miss Americana”, um documentário que estreou em janeiro de 2020 e mostra detalhes da vida e carreira da estrela norte-americana. A série, em que foi feita a piada que desagradou a Taylor, conta a história de Ginny Miller, uma garota de 15 anos se sente mais madura que a mãe, Geórgia, de 30 anos.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021