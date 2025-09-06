‘Father Mother Sister Brother’, filme de Jim Jarmusch, conquista Leão de Ouro em Veneza

Festival homenageou o estilista Giorgio Armani e teve presença de Fernanda Torres; segundo prêmio mais importante foi para ‘The Voice of Hind Rajab’, que conta história de palestina de 5 anos morta em Gaza

Ettore Ferrari/EFE/EPA O diretor americano Jim Jarmusch posa após receber o Leão de Ouro de melhor filme no Festival de Cinema de Veneza



O cineasta americano Jim Jarmusch venceu neste sábado (6) o Leão de Ouro da 82ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza com Father Mother Sister Brother. O longa explora relações familiares em três histórias ambientadas em Nova York, Dublin e Paris, estreladas por Cate Blanchett, Adam Driver e Tom Waits.

O segundo prêmio mais importante da noite, o Grande Prêmio do Júri, foi concedido a The Voice of Hind Rajab, da tunisiana Kaouther Ben Hania. O filme, um dos mais aplaudidos do festival, retrata a história real da menina palestina Hind Rajab, de 5 anos, morta por forças israelenses em Gaza. “O cinema não pode trazer esta menina de volta, mas pode manter sua voz viva”, disse a diretora ao receber o prêmio.

A cerimônia também destacou outros nomes de peso. Benny Safdie recebeu o Leão de Prata de melhor direção por Coração de Lutador — The Smashing Machine, estrelado por Dwayne Johnson e Emily Blunt. A Copa Volpi de melhor atriz foi para Xin Zhilei, por The Sun Rises on Us All, enquanto Toni Servillo venceu como melhor ator por La Grazia. O italiano recebeu o prêmio das mãos da brasileira Fernanda Torres, integrante do júri internacional presidido por Alexander Payne.

O Festival de Veneza também homenageou Giorgio Armani, ícone da moda falecido na última quinta-feira (4), batizando em sua memória o prêmio do público, vencido por Calle Málaga, de Maryam Touzani.

Principais vencedores – Festival de Veneza 2025

Leão de Ouro (melhor filme): Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch

Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch Grande Prêmio do Júri: The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania

The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania Leão de Prata (melhor direção): Benny Safdie, Coração de Lutador — The smashing machine

Benny Safdie, Coração de Lutador — The smashing machine Prêmio Especial do Júri: Sotto le Nuvole, de Gianfranco Rosi

Sotto le Nuvole, de Gianfranco Rosi Melhor roteiro: Valérie Donzelli e Gilles Marchand, À Pied d’œuvre

Valérie Donzelli e Gilles Marchand, À Pied d’œuvre Copa Volpi (melhor atriz): Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All

Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All Copa Volpi (melhor ator): Toni Servillo, La Grazia

Toni Servillo, La Grazia Prêmio Marcello Mastroianni (revelação): Luna Wedler, Silent Friend

Luna Wedler, Silent Friend Prêmio do Público Beleza Armani: Calle Málaga, de Maryam Touzani

Calle Málaga, de Maryam Touzani Prêmio Luigi De Laurentis (filme de estreia): Short Summer, de Nastia Korkia

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA