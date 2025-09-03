Jude Law revela como foi interpretar Putin em filme aplaudido por dez minutos seguidos em Veneza
Dirigido por Olivier Assayas, The Wizard of the Kremlin’ oferece uma visão ficcional da ascensão do líder russo ao poder; primeira exibição, em festival na Itália, teve excelente repercussão
O ator britânico Jude Law afirmou que não teme repercussões por interpretar o presidente russo Vladimir Putin no filme The Wizard of the Kremlin (O Mago do Kremlin), exibido no Festival de Cinema de Veneza. O longa, dirigido pelo francês Olivier Assayas, oferece uma visão ficcional da ascensão de Putin ao poder e está entre os 21 títulos que disputam o Leão de Ouro, a ser entregue em 6 de setembro.
Baseado no livro homônimo do escritor italiano Giuliano da Empoli, o filme acompanha Vadim Baranov (Paul Dano), um assessor político inspirado no estrategista real Vladislav Surkov, considerado arquiteto do sistema rígido criado sob Putin. A trama mostra o Kremlin como palco de manipulação de narrativas, propaganda e renúncia a valores em nome do poder.
Durante coletiva, Law contou que mergulhou em imagens e registros do presidente russo para construir o personagem, tornando-se um “observador obcecado” de seus gestos e expressões. Ainda assim, afirmou que não buscou uma imitação literal: “O lado complicado era que a imagem pública que vemos [de Putin] é muito limitada. Existe uma máscara”, disse. O ator também destacou o trabalho de maquiagem e figurino como fundamentais para a transformação.
Assayas explicou que a produção, filmada na Letônia por impossibilidade de gravação na Rússia, pretende discutir não apenas Putin, mas os métodos políticos contemporâneos. “Fizemos um filme sobre o que a política se tornou e a situação assustadora e perigosa em que todos sentimos que estamos”, afirmou. Segundo o diretor, a obra funciona como um alerta sobre os avanços do autoritarismo.
O elenco ainda conta com Jeffrey Wright, Alicia Vikander e Tom Sturridge. O longa foi aplaudido por cerca de dez minutos após sua primeira exibição em Veneza, sinalizando boa recepção na disputa pelo principal prêmio do festival.
Publicado por Felipe Dantas
*Reportagem produzida com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.