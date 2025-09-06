Jason Momoa vai interpretar personagem brasileiro em novo filme de ‘Street Fighter’

No game, Blanka é um humano que sofre mutações após um acidente de avião na Amazônia, fica com a pele verde e ganha habilidade de gerar descargas elétricas

A Paramount Pictures anunciou o elenco completo da nova adaptação de Street Fighter para o cinema, com estreia prevista para outubro de 2026. O destaque ficou para a escolha de Jason Momoa no papel de Blanka, personagem que representa o Brasil na franquia de jogos. O longa será ambientado em 1993 e marca o primeiro projeto do acordo entre a Paramount, a Legendary e a desenvolvedora Capcom. A direção é de Kitao Sakurai, conhecido pelas séries Dave e Twisted Metal.

A proposta, segundo o estúdio, é resgatar o espírito nostálgico da década de 1990 e ao mesmo tempo apresentar a história a uma nova geração. Na trama, Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) voltam a lutar após serem recrutados por Chun-Li (Callina Liang) para participar do Torneio do Guerreiro Global. A competição, porém, esconde uma conspiração mortal que obriga os personagens a enfrentarem seus próprios dilemas.

Além de Momoa, o elenco conta com Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei) como Ken, David Dastmalchian como o vilão M. Bison, o rapper 50 Cent como Balrog e o lutador Joe “Roman Reigns” Anoa’i como Akuma.

Nos jogos, Blanka é um humano que sofreu mutações após um acidente de avião na Amazônia. A transformação lhe deu pele verde e a habilidade de gerar descargas elétricas. A escalação de Momoa para o papel foi bastante comentada nas redes sociais, especialmente por fãs brasileiros. O ator americano tem entre seus principais papéis o herói da DC Aquaman e o guerreiro Khal Drogo, personagem de destaque na primeira temporada de Game of Thrones. Ele também trabalhou no filme Duna, na franquia Velozes e Furiosos e na série Stargate Atlantis.

