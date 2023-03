Fátima Bernardes posa com Bonner nos bastidores do ‘JN’ e detalhe chama atenção; veja

Apresentadora do ‘The Voice Brasil’ dividiu bancada com o ex-marido no telejornal da Globo por 14 anos

Reprodução/Instagram/tvglobo Fátima Bernardes, Renata Vasconcellos e William Bonner posaram juntos nos bastidores do 'Jornal Nacional'



A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao aparecer no estúdio do “Jornal Nacional” na noite desta segunda-feira, 20. A nova comandante do “The Voice Brasil” posou com os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos, atuais apresentadores do telejornal da Globo, nos bastidores da atração e um detalhe que não passou despercebido é que o ex-marido de Fátima aparece na foto usando terno e um tênis azul claro mais descolado. Renata também aparece com roupa social e tênis (veja foto abaixo). A ex-âncora do “Jornal Nacional” fez uma visitinha ao seu antigo local de trabalho, pois estava no estúdio ao lado gravando o programa “Papo de Segunda”, exibido no GNT. Conforme divulgado pela Globo nas redes sociais, a apresentadora aproveitou a oportunidade para reencontrar os amigos. Fátima passou 14 anos na bancada do jornal e depois migrou para o entretenimento, comandando o “Encontro” por 10 anos. Nas redes sociais, a foto do trio de jornalistas repercutiu. “O Bonner de All Star azul me chocou”, comentou uma pessoa. “A Renata e o Bonner que apresentaram o ‘JN’ de TÊNIS”, destacou outra. “A vibe… Fátima de moletom e salto, Renata e Bonner de social e tênis”, acrescentou mais uma.

o bonner de all star azul me chocou pic.twitter.com/tSadzzgT4R — luscas (@luscas) March 21, 2023

O all star no bonner 😭😭😭🤓 https://t.co/qaj2pfi51p — milho de piruá (@pedruabreu) March 21, 2023

o william bonner com all star passando pela sua tl 🫶🏻🫶🏻🫶🏻 pic.twitter.com/rmMFQhpzID — FILIPEJOTA (@filipejota) March 21, 2023

Willian Bonner usa All Star 🗣🗣🗣🗣 pic.twitter.com/5GFgZ0Tz6o — Mariana Leal (@mariana_lealf) March 21, 2023

O tênis do Bonner 🗣️🥹🤏🏾 https://t.co/DhYsRqBpov — Bárbara Nunes (@babambulua) March 21, 2023

A Renata e o Bonner que apresentaram o JN de TENIS. Kingos. https://t.co/exCauAT3BE — laís 🦋 (@sialolem) March 21, 2023

Lo Prete 🤝 Vasconcellos

Renatas instituindo os tênis como os calçados adequados para a apresentação dos telejornais (by Bonner) https://t.co/Jj7SbdKnWV — P. (@pedroseravat) March 20, 2023