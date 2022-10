Fátima Bernardes retorna ao ‘Encontro’ e tira sarro de Patricia Poeta; veja

Atual apresentadora da atração matinal levou um balde de água fria ao celebrar os feriados de 2023

Reprodução/Globo Patricia Poeta recebeu Fátima Bernardes no 'Encontro' desta quinta-feira, 27



A apresentadora Fátima Bernardes retornou ao “Encontro”, programa que comandou por 10 anos, nesta quinta-feira, 27, para divulgar a nova temporada do “The Voice Brasil”. Essa será a estreia da jornalista no comando do reality musical da Globo. “Você já fez de tudo nesse programa. A única coisa que eu acho que você não tinha feito ainda era ser entrevistada no seu próprio programa”, comentou Patricia Poeta, atual apresentadora da atração. Fátima riu e disse que se sentiu meio perdida ao chegar no estúdio: “Não sabia onde era a minha posição, não sabia o que vai ter no programa, totalmente de surpresa, mas estou tranquila, estou entre amigos”. A ex-apresentadora da atração matinal disse que estava ansiosa para participar do programa como convidada: “É uma sensação muito boa, de reencontro. Rever os rostos das pessoas de pertinho é ótimo. Estava ansiosa e torcendo muito para que esse momento acontecesse, para que quando eu fosse falar do ‘The Voice’, que eu viesse ao ‘Encontro’ também”.

Durante a atração, Fátima também tirou sarro de Patricia. Ao comentar sobre os assuntos que estavam bombando na nuvem de palavras que estava aparecendo no telão, a parceira de Manoel Soares comentou: “O pessoal já está pensando em 2023 porque tem sete feriadões no ano que vem. Aqueles que a gente pode emendar, sabe? E o pessoal já está de olho em quais são os feriadões e se vai viajar ou não vai viajar”. Fátima a interrompeu e comentou com o co-apresentador do programa: “A gente? Ela está se incluindo, é isso?”. Dirigindo-se a Patricia, Fátima acrescentou: “O ‘Encontro’ é todo dia. Como é que fica isso?”. Todos começaram a rir e, na sequência, Fátima falou que recomenda a colega de profissão tirar um período de descanso. Durante o papo, ela também comentou que sua ida para o “The Voice”, que possui um ritmo de gravação bem mais tranquilo que o “Encontro”, que é diário e ao vivo, tem possibilitado a ela ter mais tempo com o namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, que mora em Recife. “Quando junta uns quatro ou cinco dias sem nada, vamos à praia”, contou.