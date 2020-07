Youtuber Felipe Castanhari ganha série na Netflix para investigar mistérios do mundo

Em ‘Mundo Mistério’, criador do canal ‘Nostalgia’ desvendará grandes mitos e verdades da humanidade a partir de 4 de agosto

Reprodução/YouTube Castanhari contará com três personagens para auxiliá-lo na descoberta de grandes mistérios



Conhecido por seu canal no YouTube, o “Nostalgia”, Felipe Castanhari será a estrela de sua própria série na Netflix. O streaming divulgou a novidade nesta quinta-feira (16) com um vídeo promocional do programa. Em “Mundo Mistério”, Castanhari irá investigar os principais dilemas do mundo como os mitos sobre o Triângulo das Bermudas, as verdades sobre o aquecimento global e se há possibilidades de viajarmos no tempo.

O formato do programa será semelhante ao canal “Nostalgia”, já que por lá Castanhari também investiga as principais curiosidades sobre os mais variados assuntos. Mas o youtuber contará com mais recursos audiovisuais e também com “auxiliares” para a investigação: a Dra. Thay (Lilian Regina), cientista responsável pelas pesquisas do Complexo Curie, onde a série se passa, o zelador Betinho (Bruno Miranda) e o supercomputador Briggs, dublado por Guilherme Briggs.

Serão 8 episódios de cerca de 30 minutos cada, escritos por Felipe Castanhari, com colaboração artística de Rob Gordon e Israel Motta, que também assinam o roteiro. “Mundo Mistério” estreia no dia 4 de agosto na Netflix.