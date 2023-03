Felipe Titto diz que pensa em fazer novela por hobby: ‘Salário não é a parcela da minha casa’

Ator está analisando convite para interpretar um vilão; última novela em que atuou foi ‘A Dona do Pedaço’

Reprodução/Instagram/felipetitto Além de ator, Felipe Titto é empresário e está envolvido com empresas de vários ramos



O ator e empresário Felipe Titto hoje leva uma vida dedicada aos negócios que gerencia e afirmou que caso volte a fazer novela será por hobby e não por dinheiro. “Estou há três anos sem fazer novela. A última que eu fiz foi ‘A Dona do Pedaço’, das 21h, e a gente está cogitando fazer uma novela agora. Bateu no escritório a possibilidade de fazer um vilão. Estou com um pouco de medo de me ausentar das minhas operações por oito, nove meses, que é o tempo de uma novela, mas em questão de posicionamento é bom”, comentou o artista no podcast “Podpah”. Felipe deixou claro que gosta de ser ator, mas explicou que a profissão não dá a ele um retorno financeiro que banque seu atual estilo de vida. “Eu gosto do bagulho. Hoje seria por hobby, financeiramente esquece, a conta não fecha”, afirmou o empresário, que construiu um lago na mansão que possui na Granja Viana, bairro nobre de São Paulo. “Se eu colocar meu salário [de ator], não é a parcela da minha casa. A TV dá muita visibilidade e se você for ligeiro você consegue ganhar muito dinheiro no paralelo.” Como empresário, Felipe apostou em vários ramos e atualmente está envolvido em empresas de turismo, alimentação, marketing e até calçados.