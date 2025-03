Fernanda Torres celebra vitória de ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar com referência a Eunice Paiva: ‘Vamos sorrir’

Atriz brasileira perdeu a estatueta de Melhor Atriz para Mikey Madison, de ‘Anora’, mas foi reconhecida por sua atuação no filme de Walter Sallles

Robyn Beck/AFP O diretor brasileiro Walter Salles e a atriz brasileira Fernanda Torres participam da 97ª edição do Oscar no Dolby Theatre, em Hollywood, Califórnia



Fernanda Torres utilizou suas redes sociais para celebrar a vitória de “Ainda Estou Aqui” na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar. Em sua postagem, a atriz fez referência à sua famosa personagem, Eunice Paiva, ao dizer: “Nós Vamos sorrir. Sorriam!”. A publicação incluiu uma imagem do envelope que revelou o resultado e da estatueta conquistada. Embora não tenha sido premiada como Melhor Atriz, prêmio que ficou com Mikey Madison, Fernanda recebeu uma onda de apoio e reconhecimento por seu trabalho.

A atriz, que é muito admirada, viu sua performance ser elogiada por diversos colegas da indústria. Entre os que comentaram sobre a importância do filme e a atuação de Fernanda estão Tata Werneck e Tiago Iorc. Ambos ressaltaram o impacto que “Ainda Estou Aqui” teve, não apenas no cenário cinematográfico, mas também na forma como aborda temas relevantes.

A vitória do filme no Oscar, mesmo sem conquistar o prêmio de Melhor Filme, foi um marco significativo para a equipe envolvida. A repercussão nas redes sociais demonstra o carinho do público e a relevância da obra, que continua a gerar discussões e reflexões sobre sua mensagem.

