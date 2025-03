Fernanda Torres opina sobre ‘Anora’, que ganhou prêmio de Melhor Filme no Oscar: ‘Primo de Ainda Estou Aqui’

Atriz de ‘Ainda Estou Aqui’ disse que os dois longas são sobre afeto: ‘Me senti muito entre nós com ‘Anora’ ganhando’

DAVID SWANSON/EFE/EPA Fernanda Torres chega ao tapete vermelho da 97ª cerimônia anual do Oscar no Dolby Theatre, no bairro de Hollywood, em Los Angeles



Fernanda Torres participou da primeira entrevista coletiva de “Ainda Estou Aqui” e contou sobre sua experiência na cerimônia de 2025. Mesmo com toda a repercussão envolvendo o prêmio de Mikey Madison como Melhor Atriz e “Anora” como Melhor Filme, a atriz revelou sua visão sobre a obra de Sean Baker. “’Anora’ é muito parecido com ‘Ainda Estou Aqui’, ele é um primo nosso. Uma obra que começa como uma comédia romântica e tem uma reviravolta sobre o afeto, nosso filme é sobre afeto também. Me senti muito entre nós com ‘Anora’ ganhando”, disse.

“A Mikey Madison é muito especial, aquela menina se jogou sem rede no trabalho de Sean Baker porque confiava no processo, assim como a gente fez com Walter.”

Fernanda também contou sobre a explosão que foi ter um Oscar junto com o Carnaval brasileiro. “Teve essa confluência do Oscar com a maior festa. Todo mundo falava que o Brasil estava uma loucura, esse filme virou um movimento pátrio, o Brasil abraçou esse filme. As pessoas não assistiram sozinhas em casa, foi uma experiência coletiva. Nós ficamos muito impressionados com todo movimento”, finalizou.