ENQUETE ‘BBB 21’ – Quem você quer eliminar: Camilla de Lucas, Gilberto ou Juliette?

Trio desistiu da prova de resistência nesta quinta-feira, 29, e foi direto ao paredão

Reprodução/ Gshow Camilla de Lucas, Gilberto e Juliette estão no último paredão da edição 2021



Na noite desta sexta-feira, 30, o último paredão da edição 21 do Big Brother Brasil foi formado. Camilla de Lucas, Gilberto e Juliette disputam a preferência do público pelas duas últimas vagas na final da próxima terça-feira, 4. O trio se colocou no paredão após desistir da prova de resistência da Avon na quinta-feira, 29. A influenciadora foi a primeira a sair depois de passar mal, com 1h16 minutos de prova. Juliette foi a segunda, também por estar passando mal, com 6h de prova. Gilberto desistiu depois de 10h58min por estar com muita dor no corpo e frio. Sendo assim, Fiuk se classificou automaticamente para a Grande Final. A eliminação acontece no próximo domingo, 2, e enquanto isso você pode votar na enquete da Jovem Pan: