Final do ‘BBB 21’ terá shows de ex-participantes e apresentação de dentro da casa

Projota, Karol Conká, Rodolffo e Pocah serão atração musical da Grande Final do ‘Big dos Bigs’

Reprodução/ Twitter Big Brother Brasil Ex-participantes do Camarote voltam para a Grande Final



O Big Brother Brasil 2021 termina na próxima terça-feira, dia 4. Ainda sem a definição dos finalistas, que será confirmada nesta noite, o programa anunciou nesta sexta-feira, 30, que o último dia terá shows de ex-participantes do camarote: Projota, Pocah, Karol Conká e Rodolffo (junto com sua dupla Israel). Pela primeira vez em 21 edições, toda a apresentação da Grande Final será feita do gramado da casa mais vigiada do Brasil por Tiago Leifert. “Ainda não sei se meu coração vai aguentar! Vai ser especial demais reencontrar meus amigos e, mais uma vez, cantar em uma final de BBB, mas agora do meu BBB”, comenta Projota para o site do GShow. “Estou bastante empolgado por esse dia, que representa muito pra mim. Tenho certeza de que vai ser uma apresentação que eu nunca vou esquecer”, completou. Com seu documentário recém-lançado no Globoplay, Conká disse que retornar ao programa será uma marca importante na sua vida.

“Voltar à casa do BBB é revisitar um momento de vida que, como alguns outros – deixar a casa dos pais, lançar o primeiro disco, se tornar mãe –, marca um antes e um depois na minha história. Foi o início de um processo de conquista de mais autoconhecimento e maturidade na forma de me relacionar com circunstâncias emocionalmente desafiadoras”, comentou a cantora. Rodolffo comemorou a participação no BBB 21 e a oportunidade de cantar com sua dupla na final. “Já virei muitas noites assistindo ao programa e, ao mesmo tempo, na espera incansável de ouvir uma música de Israel e Rodolffo tocando em uma festa. Inesperadamente recebi o convite para participar desta edição, aconteceu tudo o que aconteceu e eu fico sem palavras para expressar o tamanho da felicidade de poder cantar, ao vivo, na final do reality”, disse. Pocah também comemorou seu retorno. “Vai ser uma emoção gigantesca me apresentar na final do programa, que tem uma importância enorme e marcou a minha vida e de todos que participaram. Voltar cantando, levando o meu trabalho, é algo que me deixa sem palavras”, explicou.