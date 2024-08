Festival de Cinema de Gramado reverencia Silvio Santos e premia ‘Oeste Outra Vez’

‘Estômago 2: O Poderoso Chef’, de Marcos Jorge, se destacou com o maior número de Kikitos, incluindo a categoria de melhor ator, que teve como vencedores João Miguel e Nicola Siri

Divulgação/Panaceia Filmes Cena de 'Oeste Outra Vez', vencedor de melhor filme no Festival de Gramado



A 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado chegou ao fim no sábado (17) com a tradicional entrega dos Kikitos. Neste ano, o evento prestou uma homenagem especial ao empresário e apresentador Silvio Santos, que morreu na mesma data, marcando um momento de reflexão e saudade entre os participantes. Entre os destaques da competição, o filme “Oeste Outra Vez”, dirigido por Erico Rassi, foi consagrado como o melhor filme do festival. Já “Estômago 2: O Poderoso Chef”, de Marcos Jorge, se destacou com o maior número de prêmios, incluindo a categoria de melhor ator, que teve como vencedores João Miguel e Nicola Siri, além de melhor roteiro.

Todos os sete filmes que participaram da mostra competitiva nacional foram reconhecidos com prêmios. “Filhos do Mangue”, por exemplo, levou os Kikitos de melhor direção, atribuído a Eliane Caffé, e melhor atriz coadjuvante, que foi para Genilda Maria. Por sua vez, “Cidade; campo” foi premiado com os títulos de melhor atriz, conquistado por Fernanda Vianna, e melhor filme segundo o júri da crítica. Outros filmes também foram agraciados durante o festival. “O Clube das Mulheres de Negócios” recebeu o prêmio especial do júri, enquanto “Pasárgada” foi reconhecido por seu excelente desenho de som. “Barba Ensopada de Sangue” destacou-se na categoria de melhor montagem. O Festival de Gramado já tem data marcada para sua próxima edição, que ocorrerá entre os dias 14 e 23 de agosto de 2025. A atriz Camila Morgado se juntará à equipe de curadores.

Veja os vencedores

Melhor filme

“Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi

Melhor direção

Eliane Caffé, por “Filhos do Mangue”

Melhor ator

João Miguel e Nicola Siri, por “Estômago 2: O Poderoso Chef”

Melhor atriz

Fernanda Vianna, por “Cidade; Campo”

Melhor roteiro

Bernardo Rennó, Lusa Silvestre e Marcos Jorge, por “Estômago 2: O Poderoso Chef”

Melhor fotografia

André Carvalheira, por “Oeste Outra Vez”

Melhor montagem

Karen Akerman, por “Barba Ensopada de Sangue”

Melhor ator coadjuvante

Rodger Rogério, por “Oeste Outra Vez”

Melhor atriz coadjuvante

Genilda Maria, por “Filhos do Mangue”

Melhor direção de arte

Fabíola Bonofiglio e Massimo Santomarco, por “Estômago 2: O Poderoso Chef”

Melhor trilha musical

Giovanni Venosta, por “Estômago 2: O Poderoso Chef”

Melhor desenho de som

Beto Ferraz, por “Pasárgada”

Prêmio especial do júri

“O Clube das Mulheres de Negócios”, de Anna Muylaert

Júri popular

“Estômago 2: O Poderoso Chef”, de Marcos Jorge

