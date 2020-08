Filho de Alfonso Cuáron vai dirigir filme da Netflix sobre chupa-cabra

Famosa no Brasil no fim dos anos 1990, a lenda do chupa-cabra também é muito popular no México

O cineasta mexicano Jonás Cuáron vai dirigir um filme da Netflix sobre a lenda do chupa-cabra. O longa, que ainda não tem título, vai contar a história de um jovem que visita a família no México e descobre um chupa-cabra vivendo no terreno do avô. Mas, em vez de ser de terror, a história vai ser sobre a salvação da criatura: junto com os primos, o jovem vai fazer de tudo para ajudar o monstro. Famosa no Brasil no fim dos anos 1990, a lenda do chupa-cabra também é muito popular no México. Outros países da América Latina, como Porto Rico, Chile, Argentina, Honduras e República Dominicana, também relatam ter avistado a criatura, que supostamente mata animais rurais.

Jonás Cuáron tem 39 anos e é filho do também cineasta Alfonso Cuáron, vencedor de dois Oscars de melhor diretor. Eles trabalharam juntos em “Gravidade“, de 2014: Alfonso dirigiu o filme e Jonás foi um dos roteiristas. A produção ganhou sete Oscars e um Globo de Ouro. Em 2015, Jonás dirigiu o filme “Desierto”, estrelado por Gael García Bernal. Antes disso, em 2014, ele também foi o diretor de “Aningaaq”, um curta-metragem que serve como uma espécie de complemento de “Gravidade”. O novo longa dele para a Netflix ainda não tem previsão de lançamento.