Patrimônio de Margot Robbie dispara após ‘Barbie’; saiba o valor do cachê

Protagonista do longa sobre a boneca da Mattel foi uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood em 2022

Divulgação/Warner Bros. Margot Robbie recebeu US$ 12,5 milhões para estrelar 'Barbie'



O patrimônio da atriz Margot Robbie aumentou significativamente após ela estrelar o live-action de “Barbie”. Para estrelar o longa sobre a famosa boneca da Mattel, a artista recebeu um cachê de US$ 12,5 milhões (cerca de R$ 59,2 milhões na cotação atual), divulgou a Variety. Com isso, ela se tornou uma das atrizes mais bem pagas de 2022 e uma das mais cobiçadas pelas marcas para contratos publicitários. Em “Aves de Rapina”, produção da DC na qual vive Arlequina, Margot teria recebido por volta de US$ 10 milhões (cerca de R$ 47,3 milhões). Além de atuar, ela comanda a Lucky Chap Entertainment, uma produtora que fundou com os amigos e tem colaborado para o aumento da sua fortuna. Em “Aves de Rapida”, por exemplo, ela recebeu um valor adicional por ser uma das produtoras do filme. Em “O Lobo de Wall Street”, a atriz duas vezes indicada ao Oscar recebeu um cachê bem menor, US$ 347 mil (cerca de R$ 1,6 milhão). Segundo o Celebrity Net Worth, o patrimônio atual da atriz é de US$ 40 milhões (cerca de R$ 189,5 milhões), que seria US$ 14 milhões (cerca de R$ 66 milhões) a mais do que foi avaliado em agosto do ano passado.