Morre apresentador do ‘Balanço Geral’ aos 43 anos, vítima da Covid-19

‘Vai deixar saudades, o senhor agora está em um lugar melhor’, postou o filho de Chico Tello, que comandava a atração jornalística em uma emissora afiliada da Record TV no Mato Grosso

Reprodução/Instagram/chico_tello/22.06.2021 Chico Tello apresentava o Balanço Geral em Nova Mutum, no Mato Grosso



O apresentador Claudiomiro Henrique Vieira, mais conhecido como Chico Tello, morreu nesta terça-feira, 22, aos 43 anos, em decorrência da Covid-19. Ele estava internado no Hospital regional Hilda Strenger Ribeiro desde o dia 31 de maio. O jornalista comandava o “Balanço Geral” na TV Cidade, emissora afiliada da Record TV em Nova Mutum, no Mato Grosso. Antes de se tornar apresentador, Chico trabalhou como radialista, assessor de comunicação e repórter. A carreira como comunicador começou em Guarantã do Norte, também no Mato Grosso, em 1983. Nas redes sociais, a TV Cidade lamentou a morte do jornalista: “Nos solidarizamos com os demais amigos e familiares, ao tempo em que confiamos no conforto divino necessário a todos neste momento de dor”. Ian Henrique, filho de Chico, fez uma homenagem ao pai no Instagram: “Vai deixar saudades, o senhor agora está em um lugar melhor, te amamos muito meu querido”. Além do filho, ele deixa a esposa Jeciane Damas. Em abril, o apresentador postou um vídeo no Facebook falando sobre os casos de Covid-19 registrados em Nova Matum e lamentou a morte de um colega de trabalho que também não resistiu ao vírus. Após a morte de Chico ser divulgada, vários telespectadores estão prestando homenagens ao jornalista nas redes sociais.