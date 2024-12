Filme ‘Ainda Estou Aqui’ é aposta para o Oscar no The New York Times

Divulgação/Alile Dara Onawale

O longa-metragem brasileiro “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, foi destacado pelo The New York Times como uma das apostas para a categoria de Melhor Filme no Oscar. A lista, divulgada na quarta-feira, 18 de dezembro, também inclui títulos como “Anora”, “O brutalista”, “Conclave”, “Duna: Parte 2” e “Emilia Perez”. O jornal americano sugere que o filme brasileiro não deve ser subestimado, considerando que outras produções, como “A semente do fruto sagrado” e “Tudo que imaginamos como luz”, também têm potencial.

A atriz Fernanda Torres, que desempenha o papel principal em “Ainda Estou Aqui”, está ganhando destaque em Hollywood. Sua atuação tem gerado discussões significativas no Brasil, especialmente por conta da temática abordada no filme. A narrativa retrata a desintegração de uma família sob a repressão de uma junta militar que governou o país por mais de 20 anos, o que ressoa fortemente com a história recente do Brasil.

Além de “Ainda Estou Aqui”, a competição na categoria de Melhor Filme promete ser acirrada, com diversas obras que também têm chamado a atenção da crítica. O cenário cinematográfico atual reflete uma diversidade de narrativas e estilos, o que torna a disputa ainda mais interessante. A presença de filmes com temáticas relevantes e contemporâneas pode enriquecer a premiação deste ano.

