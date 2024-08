Filme sobre Silvio Santos, com Rodrigo Faro, mantém data de estreia após cancelar pré-lançamento

Com direção de Marcelo Antunez, a cinebiografia ‘Silvio’ chega aos cinemas brasileiros no dia 12 de setembro

Reprodução/Imagem Filmes Na cinebiografia, Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história pessoal e revela acontecimentos inéditos dos bastidores



As pré-estreias do filme “Silvio”, que retrata a vida do icônico apresentador Silvio Santos, foram adiadas em decorrência de seu falecimento, ocorrido no último sábado (17) na capital paulista. A decisão foi tomada pelos produtores como uma forma de prestar homenagem ao legado deixado por ele, respeitando o luto de familiares, amigos e admiradores. As sessões que estavam agendadas para o dia 19 de agosto no Rio de Janeiro e 21 de agosto em São Paulo não ocorrerão conforme o planejado. No entanto, a estreia oficial do longa-metragem permanece confirmada para o dia 12 de setembro com exibição em cinemas de todo o Brasil.

Protagonizado por Rodrigo Faro, o filme explora momentos marcantes da vida de Silvio Santos. Na cinebiografia, Silvio Santos relembra sua história pessoal e revela acontecimentos inéditos dos bastidores. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

Pouco depois de ele ver sua filha ser sequestrada e ficar sete dias num cativeiro, o apresentador teve sua casa invadida e foi feito de refém. Com direção de Marcelo Antunez e roteiro de Anderson Almeida, “Silvio” traz, ainda, nomes como Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Polliana Aleixo e Paulo Gorgulho.

Morte do ícone da televisão brasileira

Silvio Santos morreu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1) no sábado (17). O apresentador e dono do SBT havia sido internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para se recuperar do H1N1 no dia 18 de julho de 2024. Teve alta dois dias depois. Em 1º de agosto do mesmo ano, voltou a ser hospitalizado.

O apresentador deixou a viúva Íris Abravanel, com quem era casado desde 1978 e teve as filhas Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Deixou também as filhas Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, com Cidinha, que morreu em 1977, 14 netos e 4 bisnetos.

Assista ao trailer de “Silvio”

