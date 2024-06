Fim de ‘Sweet Tooth’ e novos episódios de ‘Bridgerton’ estão entre as estreias do mês da Netflix

Outro destaque de junho na plataforma de streaming é o filme “Tudo em Família”, com os atores Zac Efron e Nicole Kidman; confira a lista completa e as datas abaixo

Divulgação/Netflix A última temporada de 'Sweet Tooth' promete encantar os fãs com um desfecho inesquecível e emocionante



A Netflix revelou seu catálogo de lançamentos para junho, um mês que promete grandes estreias. Entre os destaques, temos a aguardada terceira e última temporada de “Sweet Tooth” e a Parte 2 da terceira temporada de “Bridgerton”. E no quesito filmes, “Tudo em Família” chega com as estrelas Zac Efron e Nicole Kidman. Confira abaixo as novidades:

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Séries

Sweet Tooth (6/6/2024)

Hierarchy (7/6/2024)

O Próximo Convidado Dispensa Apresentação com David Letterman – Temporada 5 (12/6/2024)

Bridgerton – Temporada 3 – Parte 2 (13/6/2024)

Agents of Mystery (18/6/2024)

Casamento Às Cegas: Brasil – Uma Nova Chance – 4ª Temporada (19/6/2024)

That ’90s Show – Parte 2 (27/6/2024)

O Sabotador – Temporada 2 (28/6/2024)

Veja trailer da temporada final de “Sweet Tooth”

Filmes

Sem Coração (2/6/2024)

Diálogos com Ruth de Souza (9/6/2024)

Apaixonada (11/6/2024)

Central do Brasil (19/6/2024)

São Paulo S/A (19/6/2024)

Rio, 40 Graus (19/6/2024)

Vidas Secas (19/6/2024)

Jogo de Cena (19/6/2024)

Terra Estrangeira (19/6/2024)

Mutum (19/6/2024)

Santo Forte (19/6/2024)

A Luz do Tom (19/6/2024)

Entreatos (19/6/2024)

Uma Noite em 67 (19/6/2024)

A Ostra e o Vento (19/6/2024)

As Canções (19/6/2024)

Últimas Conversas (19/6/2024)

Filhos de João: O Admirável Mundo Novo Baiano (19/6/2024)

Mamonas Pra Sempre (19/6/2024)

No Intenso Agora (19/6/2024)

Pacarrete (19/6/2024)

A Dama da Lotação (20/6/2024)

Alerta de Risco (21/6/2024)

Minha Vida Em Marte (25/6/2024)

Tudo em Família (28/6/2024)

Confira trailer de “Tudo em Família”

Documentários e Especiais

Como Roubar um Banco (5/6/2024)

Doleira: A História de Nelma Kodama (6/6/2024)

Tour de France: No Coração do Pelotão – Temporada 2 (11/6/2024)

A Primeira Barbie Negra (19/6/2024)

No Intenso Agora (19/6/2024)

As Cheerleaders do Dallas Cowboys (20/6/2024)

Confira abaixo o anúncio feito nas redes sociais