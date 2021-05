Final de ‘Lucifer’, ‘O Legado de Júpiter’ e mais: Confira as principais estreias de maio na Netflix

‘Quem Matou Sara?’ ganha novos episódios, filme com Jennifer Hudson promete emocionar, e suspense ‘A Mulher na Janela’ reúne as estrelas Amy Adams, Gary Oldman e Julianne Moore

Divulgação/Netflix/28.04.2021 O final de 'Lucifer' chega a Netflix em maio, assim como muitas outras produções



Super-heróis, crimes não resolvidos, história de superação e mistérios: o mês de maio está agitado na Netflix e vale ficar ligado nas séries que estão chegando à plataforma. Isso porque muitas produções estão ganhando novas temporadas e uma das mais aguardadas é o desfecho final de “Lucifer”, que volta ao mundo dos vivos para tentar se entender com a detetive Chloe. Será que eles finalmente irão se acertar? Outro título de sucesso que ganha novos episódios é a série mexicana “Quem Matou Sara?”, mas também há outros novos, como “O Legado de Júpiter”, série com Josh Duhamel. Entre os filmes, um dos principais destaques é o drama “Monstro”, longa com Jennifer Hudson que mostra a luta de um jovem negro contra o sistema judiciário para provar que não está envolvido em um crime.

Para os fãs de ação, uma boa pedida é “Army of the Dead: Invasão em Las Vegas”, filme sobre mercenários vivendo em um mundo pós ataque zumbi. Também tem suspense estrelado por Amy Adams, Gary Oldman e Julianne Moore. As crianças também vão se divertir com a animação “EncrenCão” e com novas temporadas de “Jurassic World: Acampamento Jurássico” e “Zé Coleta”. Documentários sobre culinária, assassino em série e finanças também serão disponibilizados em maio. Quer saber mais? Confira a lista das principais estreias da Netflix para você organizar sua programação:

Séries

“O Legado de Júpiter” – Estreia 07/05

Uma das grandes estreias de maio da Netflix é a série “O Legado de Júpiter”, produção original estrelada por Josh Duhamel e Leslie Bibb. A trama de Mark Millar mostra super-heróis de meia idade que precisam passar a função de proteger a humanidade para os filhos, mas a preparação deles para assumir esse posto não será nada simples. A sorte é que os jovens heróis querem provar seu valor e vão fazer de tudo para cumprir essa difícil missão.

“Love, Death & Robots: Volume 2” – Estreia 14/05

A animação vencedora do Emmy chega com uma nova temporada cheia de histórias instigantes. Os fãs da série produzida por David Fincher podem se preparar para conhecer mais criaturas aterrorizantes e acompanhar aventuras em outros planetas. As novidades vêm acompanhadas de um toque de humor ácido já visto na primeira temporada.

“Quem Matou Sara?: Temporada 2” – 19/05

Com o sucesso da primeira temporada, que passou semanas entre os títulos mais assistidos da plataforma de streaming, “Quem Matou Sara?” ganha uma sequência menos de dois meses após sua estreia. Na continuação da série mexicana, Álex vai precisar aceitar que não conhece Sara como deveria e, além disso, revelar o lado sombrio da irmã para poder se vingar.

“Special: Temporada 2” – Estreia 20/05

Em maio, também estreia a segunda temporada de outra comentada série da Netflix. “Special” é baseada no livro “I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves”, no qual Ryan O’Connell, que também escreve e estrela a série, compartilha suas memórias. Nos novos episódios, Ryan, que tem paralisia cerebral, continua com seu plano de independência longe da mãe e passa a explorar o mundo por conta própria. Com isso, ele vai enfrentar as dificuldades da vida adulta e também os desafios de se relacionar amorosamente.

“Lucifer: Temporada 5 – Parte 2” – Estreia 28/05

A aguardada temporada final da história do diabo mais famoso da plataforma de streaming será disponibilizada no finalzinho do mês. Lucifer vai sair do inferno e retornar à terra dos humanos para tentar se entender com a detetive Chloe, por quem é claramente apaixonado. Segundo a Netflix, o desfecho final dessa história vai pegar fogo.

“O Método Kominsky: Temporada 3” – Estreia 28/05

A comédia que já venceu o Globo de Ouro tem um novo desdobramento, e o professor de teatro Sandy Kominsky vai precisar lidar com adversidades da vida, como uma difícil perda e um problema financeiro. Em paralelo a isso, ele também verá sua carreira dar um grande impulso. Criada por Chuck Lorre, “O Método Kominsky” coloca em foco os desafios e as dificuldades da velhice. A produção é estrelada por Michael Douglas e Allan Arkins.

“Ragnarok: Temporada 2” – (Em breve)

Inspirada na mitologia nórdica, “Ragnarok” também ganha uma segunda temporada em maio, mas a data exata que a série estará disponível ainda não foi divulgada. A trama se passa em uma cidade norueguesa que acaba devastada pela poluição e, com o fim dos tempos parecendo real, acreditar em uma lenda parece ser a única esperança desse povo. Nos novos episódios, Magne procura por ajuda para lutar contra grandes inimigos e também lida com o descontrole do irmão.

Mais séries…

Fora esses destaques, “Halston”, minissérie de Ryan Murph sobre um estilista americano que é considerado o primeiro profissional do ramo a se tornar uma celebridade, também chega à Netflix em maio, mas o dia específico ainda não foi divulgado. A comédia “Família Upshaw” (12/05) e o reality “Imóveis de Luxo em Família (31/05) são outras estreias do mês. Outras produções que também ganham uma segunda temporada são: “Selena: A Série” (04/05), “Garota de Fora” (07/05) e “O Vizinho” (21/05). Já a produção “Eu Vi” (14/05) terá sua terceira temporada disponibilizada e “Outlander” (11/05) a quinta. As quatro temporadas de “The Bold Type” (08/05) entram no catálogo de uma vez. Séries coreanas também estão entre as estreias do mês.

Filmes

“Monstro” – Estreia 07/05

Abordando o preconceito racial, um jovem estudante cheio de talentos acaba envolvido em um caso de roubo seguido de morte e precisa lutar contra um sistema judiciário que o condena por ser negro para, assim, tentar provar sua inocência. Inspirado no aclamado romance de Walter Dean Myers, “Monstro” tem no elenco a atriz Jennifer Hudson e é estrelado por Kelvin Harrison Jr. e Jeffrey Wright.

“Oxigênio” – Estreia 12/05

A ficção científica “Oxigênio” é um filme francês que promete tirar o fôlego dos assinantes. Isso porque uma mulher acorda sem memória em uma unidade criogênica e sua reserva de ar começa a se esgotar. Para sobreviver, ela só tem uma alternativa: recuperar sua memória para entender como foi parar naquele local.

“A Mulher na Janela” – Estreia 14/05

Com as estrelas Amy Adams, Gary Oldman e Julianne Moore, “A Mulher na Janela” é um suspense sobre uma psicóloga com agorafobia que fica confinada e acaba testemunhando um violento crime da sua janela. O problema é que ela decide que vai resolver esse caso.

“Army of the Dead: Invasão em Las Vegas” – Estreia 21/05

Cheio de ação, o filme acompanha um grupo de mercenários que decidem se arriscar em uma zona de exclusão após uma invasão Zumbi em Las Vegas, nos Estados Unidos, para fazer um assalto. O elenco de “Army of the Dead: Invasão em Las Vegas” conta com os atores Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera e Matthias Schweighöfer.

“O Divino Baggio” – Estreia 26/05

Para os fãs de esportes, “O Divino Baggio” traz um relato dos 22 anos de carreira do craque italiano Roberto Baggio. No longa, é possível acompanhar a difícil estreia do jogador de futebol nos campos e os conflitos que teve com alguns treinadores.

“Milagre Azul” – Estreia 27/05

Baseado em uma história real, o filme “Milagre Azul” é uma comovente e inspiradora história de um grupo de crianças que, com o dono orfanato em que vivem, se junta a um rabugento marinheiro para participar de uma competição de pesca esportiva. Juntos, eles tentam salvar a instituição que foi atingida por um forte furacão.

Mais filmes…

Fora esses destaques, também entram no catálogo logo no dia primeiro de maio os filmes: “Death Note”, “Death Note II – O Último Nome” e “Death Note: Iluminando um Novo Mundo”. Outras estreias do mês são: “Operação Overlord” (02/05), “500 Mil Quilômetros” (07/05), “Boi Neon” (10/05), “Ferry” (14/05), “Sicario: Dia do Soldado” (15/05), e “Irmã Dulce” (15/05).

Documentários

“Os Filhos de Sam: Loucura e Conspiração: Minissérie” – Estreia 05/05

Após a prisão de um assassino em série conhecido como Filho de Sam, o jornalista Maury Terry se tornou obcecado pelo caso, pois ele se convenceu de que de não se tratou de um assassinato isolado e que o crime estava ligado com uma seita satânica que foi fazendo outras vítimas. Os detalhes desse caso e suas teorias são exploradas no documentário “Os Filhos de Sam: Loucura e Conspiração”.

“Explicando… Dinheiro: Minissérie” – Estreia 11/05

Como lidar com o dinheiro? Gastos, empréstimos, economia… Esse documentário fala sobre como lidar com o dinheiro e quais são suas armadilhas em diversas situações como o uso de cartões de crédito, idas a cassinos, fraudes e financiamentos.

“Da África aos EUA: Uma Jornada Gastronômica: Minissérie” – (26/05)

A culinária afro-americana é explorada pelo escritor Stephen Satterfield nessa minissérie que buscar mostrar como essa mistura cultural impactou o cenário gastronômico dos Estados Unidos, acrescentando na mesa dos americanos arroz, quiabo e até o popular macarrão com queijo.

Infantil

Para as crianças, chega à Netflix em maio a terceira temporada de “Jurassic World: Acampamento Jurássico” (21/05) e a segunda temporada de “Zé Coleta” (04/05). Uma novidade é “EncrenCão” (28/05), animação sobre um cão mimado que vivia uma vida cheia de privilégios e vê seu sossego se transformar ao se perder nas ruas de uma grande cidade.