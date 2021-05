Fiuk desconversa sobre romance com Juliette fora do ‘BBB 21’: ‘Cheia de gente no pé dela’

Cantor, que terminou o reality em 3º lugar, também falou sobre depressão e déficit de atenção

Reprodução/Globo/06.05.2021 Fiuk falou que pensou em desistir do 'BBB 21' quando estava no pré-confinamento



Mesmo não sendo um dos favoritos da edição, Fiuk conseguiu chegar à final e ficou em terceiro lugar no “BBB 21”. Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, no “Mais Você” desta quinta-feira, 6, ele falou sobre os medos de participar do jogo e da relação com Juliette. Em sua passagem na casa mais vigiada do Brasil, o cantor chorou por diversas vezes e explicou que é, sim, chorão, mas sentiu que ficou mais sensível quando entrou no jogo. “Tenho depressão desde muito cedo, sou TDAH [Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade] e é um nível meio avançado, passei anos tratando isso, achei que tinha superado e quando entrei lá dei de frente com tudo isso”, comentou o artista, que também disse que fora da casa tem chorado com coisas simples como rever o mar. Fiuk contou ainda que foi convidado há dois anos para participar do “BBB” e, nesse período, viveu um conflito interno sobre aceitar ou não participar do jogo.

Dentro da casa, ele disse por diversas vezes que essa era uma oportunidade para ele “sair do casulo” que sempre se escondeu e, sem seu violão, encontrou na cozinha uma forma de aliviar sua tensão no jogo. Durante o café da manhã, Fiuk contou que após aceitar participar ele pensou em desistir. “Minha hiperatividade e ansiedade atacou no pré-confinamento. Entrei na casa muito machucado, pensei em desistir no hotel, não tinha nada para fazer, nem um vilão para tocar”, falou o artista. Na reta final do jogo, Fiuk se aproximou muito de Juliette e Camilla de Lucas acabou improvisando um “casamento” entre eles na casa. “Foi muito incrível a nossa jornada, a maneira como aconteceu. Tenho um carinho muito especial por ela, mas agora ela está cheia de gente no pé dela, agora ela está toda, toda. Não sei se ela vai querer casar comigo de novo”, desconversou o cantor ao ser questionado sobre um possível romance com a campeã do “BBB 21”.