Camilla de Lucas, do ‘BBB 21’, fala de alisamento e que diz é livre para usar o cabelo que quiser

Vice-campeã da edição deu detalhes da sua transição capilar e comentou por que não conseguiu explorar seu lado cômico na casa

Reprodução/Globo/06.05.2021 Camilla de Lucas foi a vice-campeã do 'BBB 21'



Camilla de Lucas e Fiuk completaram o pódio do “BBB 21” e nesta quinta-feira, 6, a vice-campeã participou do café da manhã com Ana Maria Braga, no “Mais Você”, e falou sobre sua trajetória no big dos bigs. A influenciadora digital contou que não imaginava chegar ao segundo lugar, pois competiu com muitas pessoas que achou que teria o favoritismo do público. “Lá dentro a gente não tem noção e nada. Tem pessoas que a gente achava lá dentro que eram queridas aqui fora [e, na verdade, não eram]”, comentou a sister. Camilla saiu do programa com a imagem de ser aquela amiga que fala tudo na cara e a sister enfatizou que ela é assim mesmo, inclusive fora do programa. “Eu sou leal, a amiga chata, que fala se [a pessoa] está passando vergonha. Acho que amizade não é falar só o que a pessoa quer ouvir”, enfatizou.

Durante o “BBB 21”, um dos assuntou que virou pauta foi a questão racial, isso porque o cantor Rodolffo foi acusado de racismo após fazer um comentário sobre o cabelo de João Luiz. Camilla não deixou de se posicionar no reality e disse que estava cansada de ouvir comentários preconceituosos. Ao comentar o assunto, ela explicou para Ana Maria sobre sua transição capilar. “Eu usava uma química que chama relaxamento, para diminuir o volume do cabelo. Estou há mais de um ano deixando meu cabelo crescer, mas preciso cortar algumas partes. Uso transas e perucas porque gosto de mudar. Luto pela liberdade, a mulher é livre para usar o cabelo que ela quiser”, afirmou a ex-BBB, que enfatizou que sempre que sentir vontade vai mudar seu visual. “Quando eu quiser alisar meu cabelo, eu vou alisar.” Camilla entrou no grupo camarote porque ficou famosa na internet fazendo vídeos de humor, mas na casa ela não mostrou muito esse seu lado mais cômico. No “Mais Você”, ela falou o que aconteceu. “Queria que as pessoas me conhecem. Sou engraçada, mas quando cheguei na casa, minha energia abaixou um pouco, precisava lidar com vários conflitos. Em muitos dias, ficava muito triste com as brigas. Saio muito feliz e não me arrependo de nada”, concluiu a influenciadora.