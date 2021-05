Vaza áudio de Karol Conká e seguidores apontam crítica a Rafa Kalimann; confira

Kerline postou um stories em que a cantora, que foi chamada de ‘vazia’ pela participante do ‘BBB 20’, estaria falando do programa ‘Casa Kalimann’

Reprodução/Instagram/karolconka/06.05.2021 Karol Conká foi chamada de 'vazia' por Rafa Kalimann e a rapper criticou seu programa



A cantora Karol Conká acabou se envolvendo em mais uma confusão e, desta vez, envolvendo a vice-campeã do “BBB 20”, Rafa Kalimann. O desentendimento entre as duas começou quando a influenciadora digital usou o Twitter no dia 3 de fevereiro para defender Thelma Assis, que venceu o “BBB” no ano passado. “Agora eu vi mesmo, a participante de reality que mais está causando revolta e rejeição no Brasil por ser tão desumana falando da campeã da última edição! Agora eu tremi aqui para valer viu. Karol Conká é vazia. A Thelma chegou onde chegou porque é forte, soube respeitar e se posicionar, fez um jogo lindo e de muito orgulho, Representou. Esse mérito é dela. Não aguento mais ouvir os absurdos vindos dessa mulher. Nem tente se comparar com a postura e índole da Thelma. Que vergonha”, escreveu Rafa.

A influenciadora fez essa postagem porque, quando estava dentro do “BBB 21”, Karol disse que Thelma não conseguia se defender sozinha na casa e foi protegida pelas “amigas brancas”. “Eu fico muito preocupada, porque o Brasil é um país racista e eles adoram botar o pretinho no chinelo, botar o pretinho lá embaixo, entendeu? Quem protegeu a Thelma na outra edição foi Manu [Gavassi], Rafa [Kalimann] e ela mesma”, comentou a rapper na época. O assuntou voltou à tona porque Kerline postou um stories no Instagram no qual é possível ouvir Karol dizendo no fundo: “Não devia nem estar jogando. Sabe que tudo o que vai, volta. Me chamou de vazia, olha agora quem está com o programa vazio”. Vale ressaltar que Rafa estreou recentemente no Globoplay o programa “Casa Kalimann”, atração que não agradou a crítica e o público. Nas redes sociais, o áudio vazado está entre os assuntos mais comentados e tags como “Kobra”, “Kerline” e “mamacita” estão bombando no Twitter. “A Kerline ficou pouquíssimo tempo na casa, mas protagonizou tanta coisa e até fora da casa. Postou stories com a Karol Conká kobra falando da Rafa Kalimann”, escreveu um seguidor. “Mamacita sai do personagem por 15 segundos e fala mal de Rafa Kalimann. Vazia”, postou outro. Veja a repercussão:

Kerline posta stories com Karol Conka falando mal de Rafa Kalimann pic.twitter.com/fjFszb1VE0 — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) May 6, 2021

Falo mal? Sim, faço oque ela fez? Óbvio, qual e a lógica da vida se não for pra falar mal dos outros pra vc se sentir melhor E ótimo comparar seu problemas/defeitos com os dos outros, e perceber q a pessoa e mais fudida que tu kkkkk VAZIA Kerline Kobra Karol Conká Rafa Kalimann pic.twitter.com/mAtdjM8rV3 — Kaio||🌵🖤 (@Confusawn) May 6, 2021

a kerline ficou pouquíssimo tempo na casa mas protagonizou tanta coisa e até fora da casa. postou stories com a karol conka kobra falando da rafa kalimann pic.twitter.com/zlD7NA4C6R — daniel (@daneldix) May 6, 2021

Vem aí:#BBB21 / #BBB101 / Gil e João / Kerline / Juliette e Rodolffo / #BBBEliminacao / Sony Music / Morena / SARIETTE MELHOR SHIPP / Rainha / Rafa Kalimann / mamacita / Kobra / #PremioRedeBBB / Carthur / Vivian / #Carthur / Arthur e Carla pic.twitter.com/r6Y8IzoLLO — Kaio||🌵🖤 (@Confusawn) May 6, 2021