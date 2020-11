Fora de ‘A Fazenda 12’, Juliano critica Raissa: ‘Louca que não rasga dinheiro’

O modelo foi o oitavo eliminado do reality e falou o que pensa da peoa na ‘Cabine de Descompressão’

Reprodução/Record Juliano e Raissa brigaram em "A Fazenda 12"



Em uma disputa acirrada com Mateus e Tays, Juliano acabou sendo o oitavo eliminado de “A Fazenda 12”. Após o programa ao vivo, o ex-peão participou do quadro “Cabine de Descompressão” e falou sobre as principais polêmicas que viveu dentro do jogo. A principal briga protagonizada pelo modelo foi com Raissa e, durante o papo com Victor Sarro, ele criticou a peoa e deu a entender que tudo o que ela faz é para se aparecer. As declarações polêmicas viraram assunto nas redes sociais e os fãs da vice Miss Bumbum subiram uma hashtag dizendo que ela “merece respeito”.

Após assistir parte de uma conversa que teve com Mirella, Luiza, Victoria e Biel sobre Raissa, o eliminado negou que eles combinaram de desestabilizar a adversária para ela ser expulsa do jogo. “Ela já tinha feito um monte de ataque. No começo, ela quebrou a casa inteira, eu fiquei indignado por respeito a produção. Então, eu falei: ‘Já que é para quebrar e [a casa] é de madeira, enfia a cabeça e sai na sala, já faz uma cena legal’. Agora, ficar quebrando de ataquezinho?”, indagou.

Com a temporada em andamento, uma nova regra precisou ser adicionada em “A Fazenda 12”, pois os peões estavam quebrando várias coisas dentro da casa por estarem com raiva ou bêbados. Agora, quem quebrar propositalmente algum item será expulso. Raissa, por exemplo, chegou a quebrar a porta do banheiro e Lucas Selfie alguns itens da decoração. “Quando ela viu a regra que não podia mais quebrar se não ela seria expulsa, ela parou de quebrar. Então aquela pessoa que toma remédio, que tem problema, que tem que ser controlada parou de quebrar, ou seja, louco que não rasga dinheiro”, disse Juliano em tom de deboche.

O modelo negou que seu grupo dentro da casa planejou um complô contra Raissa, mas admitiu que depois da última briga com a peoa ele “queria mesmo que ela fosse expulsa”. “Todo mundo dentro da casa passou a mão na cabeça da Raissa com um monte de ataque. Só que cansa. Primeiro que tomei aquela jantada de hidratante na cara e fui tomar satisfação mesmo. Obviamente, eu nunca tocaria em uma mulher e nem homem ali dentro, só que fui tomar satisfação.”