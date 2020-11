A Fazenda 12: Juliano é eliminado do reality com 29% dos votos

Na 8ª eliminação, Mateus Carrieri teve 39% dos votos e Tays Reis outros 31%

Reprodução Juliano foi eliminado da A Fazenda



A Fazenda 12 perdeu mais um peão na noite desta quinta-feira, 05. Na roça entre Mateus Carrieri, Tays Reis e Juliano Ceglia os votos foram disputados na eleição aberta ao público. Durante o discurso para permanecer no reality, Juliano ressaltou a saudade dos filhos e da família e colocou a permanência no programa nas mãos dos fãs. Mateus foi outro que citou os filhos e pediu votos para continuar na casa. Na terceira roça, Tays apelou para ficar mais tempo. Mateus foi o primeiro a se livrar da eliminação e voltar para a casa. Juliano foi o eliminado da noite com 29,43%. Mateus teve 39,32% e Tays 31,25%.