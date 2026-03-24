Francesca será protagonista da 5ª temporada de Bridgerton; novo trailer já entregou romance inédito

A Netflix liberou um teaser que gerou comoção entre os fãs da série

Divulgação/Netflix

Os fãs de Bridgerton podem comemorar e se preparar emocionalmente. A Netflix acaba de divulgar o primeiro trailer da 5ª temporada e confirmou o que já vinha sendo especulado: Francesca Bridgerton será a grande protagonista da vez.

E não é só isso. A nova fase da série promete fazer história dentro do próprio universo.

Interpretada por Hannah Dodd, Francesca finalmente assume o protagonismo após uma trajetória mais discreta nas temporadas anteriores. Agora, sua história ganha profundidade e um peso emocional bem maior.

A trama se passa após os eventos dramáticos da 4ª temporada, que deixaram a personagem devastada com a morte do marido. A partir daí, acompanhamos sua tentativa de seguir em frente até que tudo muda.

Isso porque o trailer revela a chegada de Michaela Stirling, personagem de Masali Baduza, que promete abalar completamente o mundo de Francesca.

Pela primeira vez, Bridgerton vai explorar um romance central entre duas mulheres, um movimento significativo para a produção.

A relação entre Francesca e Michaela surge de forma inesperada, carregada de tensão, desejo e conflitos internos. A personagem, que inicialmente planeja voltar ao “mercado matrimonial” por conveniência, se vê confrontada por sentimentos completamente novos.

O resultado? Um arco que promete ser um dos mais intensos e ousados da série até agora.

O teaser divulgado pela Netflix aposta em um tom mais intimista e emocional, diferente do glamour mais leve de outras temporadas, trazendo os olhares carregados entre Francesca e Michaela, clima de recomeço após o luto, conflito entre dever social e desejo e uma Londres ainda mais rígida diante de relações fora do padrão. Além disso, uma das cenas mais comentadas mostra um momento íntimo entre as duas protagonistas, já indicando que o romance será o coração da temporada.

A 5ª temporada já está em produção, mas ainda não tem data oficial de estreia. Seguindo o padrão da série, a expectativa é que chegue entre o fim de 2027 e início de 2028.