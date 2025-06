‘Frankenstein’ ganha seu primeiro trailer

O filme chega em novembro na Netflix

Divulgação/Netflix Cena do filme "Frankenstein", da Netflix



A parceria de Guillermo Del Toro com a Netflix rendeu um dos trailers mais incríveis da noite do Tudum. O primeiro trailer de Frankenstein foi divulgado e impressionou os fãs. Com Jacob Elordi como mostro, Oscar Isaac e Mia Goth, o filme é um remake da história clássica do terror.

Apaixonado por monstros, Del Toro revelou que a história sempre fez parte de sua infância e que era o sonho dele fazer Frankenstein antes mesmo dele ter a chance de pegar uma câmera nas mãos. O filme estreia em novembro de 2025.

Assista ao trailer