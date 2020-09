‘Game dos Clones’: Sabrina Sato vai ajudar solteiros em novo reality show

Atração do Prime Video feita em parceria com a Record vai buscar par ideal entre pessoas idênticas

Divulgação 'Game dos Clones' será exibido no Prime Video e na TV Record, mas ainda não ganhou data de estreia



“Game dos Clones” é o mais novo reality show do Prime Video que será apresentado por Sabrina Sato. A atração, que é feita em parceria com a TV Record, vai reunir 10 participantes em busca do par perfeito, testando se realmente a atração por alguém se dá além da aparência. Em cada episódio, um participante criará um avatar de seu par ideal, antes de entrar em uma casa com sete clones de seu “tipo” exato. Durante desafios em encontros em grupo e individuais, incluindo conhecer familiares e amigos, o participante precisará escolher quais clones eliminar até que reste apenas um. Serão 10 episódios de cinquenta minutos cada, e, ao todo, serão 10 solteiros em busca do amor entre os “clones”.

Sem data de estreia oficial, “Game dos Clones” deve chegar ainda este ano ao Prime Video, com exibição de um episódio por semana, que também erá exibido na Record na semana seguinte à sua divulgação no streaming. A produção ressaltou que está seguindo os protocolos de segurança sanitária para a prevenção da Covid-19, de acordo com as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), do Ministério da Saúde do Brasil e do Governo do Estado de São Paulo – onde o reality show está sendo filmado.