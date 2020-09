Kanye West é suspenso do Twitter após posts polêmicos e xixi em troféu do Grammy

Rapper teve acesso bloqueado na conta por 12 horas após divulgar informações pessoais de editor da Forbes

Divulgação/Netflix Kanye West, que é casado com Kim Kardashian, iniciou disputa por direitos autorais contra gravadoras em rede social



O rapper Kanye West foi bloqueado de acessar o Twitter por 12 horas após uma série de publicações polêmicas na tarde de quarta-feira (16). Em protesto contra a indústria musical e a detenção de direitos autorais pelas gravadoras, e não pelos artistas, West compartilhou mais de 100 páginas de seus contratos com a Universal, além do vídeo em que ele aparece urinando em um de seus 21 Grammys. A suspensão do Twitter, no entanto, se deu após Kanye West divulgar informações pessoais de Randall Lane, editor da Forbes. “Se algum dos meus fãs quiser ligar para um supremacista branco… este é o editor da Forbes”, escreveu o artista ao compartilhar o número de Lane. A publicação foi apagada pela rede social, mas as demais, incluindo o polêmico vídeo do troféu do Grammy na privada, se mantêm no ar. “Meu amigo Kanye West quer que vocês saibam que ele foi banido do Twitter por 12 horas”, informou o jogador de basquete Rick Fox.

My friend @kanyewest wants you all to know that he was kicked off of @Twitter for 12 hours — Rick Fox (@RickFox) September 17, 2020

Kanye West, que lançou candidatura para concorrer à presidência dos Estados Unidos, afirmou que “todos os artistas serão livres” com a sua disputa contra as gravadoras. O rapper exigiu que a Universal informe quanto vale seus fonogramas, para que ele possa comprá-los. “Será que a Universal vai me ligar … Prometo que tenho mais ideias … Não vou parar”, garantiu o artista classificando de “escravidão moderna” a relação entre gravadoras e artistas. Ele ainda pediu a ajuda de Bono, Drake, Kendrick Lamar e até de Taylor Swift, com quem tem um longo histórico de tretas, para a sua luta contra as grandes empresas da indústria fonográfica. Em junho, Kim Kardashian, que é casada com West, pediu “compaixão e empatia” em relação à saúde mental do marido, que é diagnosticado com transtorno bipolar.