Ganhador do Oscar e do Grammy, Ryuichi Sakamoto morre aos 71 anos

Compositor japonês foi premiado pela trilha sonora de ‘O Último Imperador’; ele morreu vítima de câncer

Stefanie LOOS / AFP Ryuichi Sakamoto tinha 71 anos e morreu em decorrência de um câncer



Ryuichi Sakamoto, compositor japonês ganhador de um Oscar e um Grammy pela trilha sonora de “O Último Imperador”, morreu aos 71 anos em decorrência de um câncer. A morte ocorreu na última terça-feira, 28, e o sepultamento aconteceu em um funeral privado. A informação foi divulgada pela equipe do compositor neste domingo, 2, em um comunicado que diz que os desejos do artista foram seguidos e apenas seus familiares mais próximos estiveram presentes. “Viveu com a música até o fim”, destacou a nota. Sakamoto alcançou o estrelato na década de 1970 ao lado de seu grupo Yellow Magic Orchestra. As inovações do artista serviram como base para vários gêneros da música eletrônica contemporânea, entre eles o synth-pop, house e hip-hop. Ele nasceu em 1952, em Tóquio, e cresceu imerso na arte, já que seu pai era editor de alguns dos mais importantes romancistas japoneses. O músico ficou muito conhecido pela trilha sonora feita para o filme “Merry Christmas, Mr. Lawrence” (1983), no qual também atuou ao lado de David Bowie.

Em 1987, o compositor levou um Oscar pela trilha sonora da obra “O Último Imperador”, de Bernardo Bertolucci. O filme conta a história do último monarca da China, Puyi. Sakamoto também trabalhou com Brian de Palma, Pedro Almodóvar e mais recentemente com Alejandro Gonzáles Iñárritu, no filme “O Regresso” (2015). Ao longo da carreira, o artista colaborou com músicos como Iggy Pop, a cabo-verdiana Cesaria Evora, Caetano Veloso e o senegalês Youssou N’Dour. “Quero ser um cidadão do mundo. Isso pode soar muito ‘hippie’, mas eu gosto”, dizia Sakamoto, que desde a década de 1990 vivia em Nova York. Distante de abandonar o estilo mundano, Sakamoto se envolvia com questões ambientais e virou uma figura importante do movimento antinuclear no Japão, após o desastre de Fukushima em março de 2011. Fundou em 2007 a ONG More Trees (mais árvores, em tradução livre), que defende uma gestão sustentável dos blocos no Japão, na Filipinas e na Indonésia. Casado e divorciado duas vezes, ele é pai da cantora de J-pop Miu Sakamot, nascida em 1980 durante seu relacionamento com a cantora e pianista japonesa Akiko Yano.

*Com informações da AFP.