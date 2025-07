Ganhadora do Oscar por ‘Anora’, Mikey Madison revela seus 10 filmes preferidos

A seleção abrange clássicos do cinema e produções contemporâneas; saiba quais são os favoritos da atriz e se estão disponíveis no streaming

ANGELA WEISS / AFP Mikey Madison com a estatueta do Oscar 2025 de melhor atriz por sua atuação em 'Anora', de Sean Baker



Mikey Madison, vencedora do Oscar de melhor atriz em 2025 por sua atuação em “Anora”, revelou quais são seus dez filmes prediletos. A seleção abrange clássicos do cinema e produções contemporâneas. Entre os destaques estão “Paris, Texas”, de Wim Wenders, uma narrativa sobre a solidão e a busca por redenção de Travis, um homem que tenta se reconectar com sua família após um longo período de afastamento. Este título, no entanto, não está disponível em plataformas de streaming no Brasil.

Outro filme mencionado é “Loulou”, dirigido por Maurice Pialat, que retrata um romance conturbado entre Nelly e Loulou, explorando as complexidades do desejo e do poder nas relações. Assim como o anterior, este filme também não pode ser encontrado em serviços de streaming no país.

“Prince of Broadway”, de Sean Baker, é uma obra que segue Lucky, um imigrante que se vê pai de forma inesperada enquanto navega pelo comércio ilegal em Nova York. Este filme, assim como outros da lista, não está acessível em plataformas digitais no Brasil. A lista de Madison também inclui “Cada um Vive Como Quer”, de Bob Rafelson, que narra a história de Bobby Dupea, um homem que decide deixar sua vida burguesa para retornar à sua família. Este filme pode ser alugado em serviços como Apple, Amazon Video e Claro Video.

“Sem Destino”, de Dennis Hopper, é outro destaque, apresentando a jornada de dois motoqueiros em busca de liberdade, capturando o espírito da contracultura dos anos 60. Este título está disponível para aluguel na Apple e Amazon Video. A obra “Take Out“, dirigida por Sean Baker e Shih-Ching Tsou, retrata a luta de um imigrante chinês para quitar suas dívidas em Nova York, mas não está disponível online.

“A Professora de Piano”, de Michael Haneke, explora uma relação obsessiva entre uma professora e seu aluno, e pode ser assistido no Telecine. O filme “O Diário da Princesa”, dirigido por Garry Marshall, conta a história de Mia, uma adolescente que descobre ser herdeira de um trono, e está disponível na plataforma Disney+.

Por fim, “Gilda”, um clássico noir de Charles Vidor, aborda temas de amor e traição, e pode ser encontrado na Belas Artes à la Carte. “Os Olhos Sem Rosto”, de Georges Franju, que narra a obsessão de um cirurgião em reconstruir o rosto da filha, também foi mencionado, mas não está disponível em streaming.

*Reportagem produzida com auxílio de IA