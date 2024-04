Saga ‘Ghostbusters’ completa 40 anos com mostra grátis no MIS e estreia nos cinemas

Público pode visitar até 5/5 a exposição com cenários que marcaram época, como a lendária sede dos caça-fantasmas no quartel de bombeiros; filme ‘Ghostbusters: Apocalipse de Gelo’ estreia dia 11/4

Pegue sua mochila de prótons e prepare-se para mergulhar na história dos “Ghostbusters” (Caça-Fantasmas)! O Museu da Imagem e do Som (MIS), no Jardim Europa, está com uma exposição gratuita que vai fazer os fãs de cinema se sentirem em casa. A mostra “40 anos de Ghostbusters” promete uma viagem nostálgica, repleta de momentos icônicos da franquia. Até 5 de maio, os corredores do MIS serão invadidos por cenários que marcaram época nos filmes, como a lendária sede dos caça-fantasmas no quartel de bombeiros. Mas a nostalgia não para por aí: os visitantes terão a oportunidade de conferir de perto os uniformes originais e as mochilas de prótons utilizadas pelos heróis das telonas. Os fantasmas mais famosos da franquia também marcarão presença, desde o temível Vigo até os adoráveis Mini Monstros de Marshmallow. Prepare-se para encontrar esses e muitos outros personagens que fizeram história no universo dos Caça-Fantasmas.

E as comemorações não param por aí! No dia 11 de abril, os cinemas brasileiros recebem o tão aguardado “Ghostbusters: Apocalipse de Gelo“, trazendo de volta alguns dos personagens originais e introduzindo novos rostos à franquia. Mas a celebração vai além das telonas: no último dia da exposição, o clássico original de 1984, “Os Caça-Fantasmas“, será exibido no Cine Kids do MIS, encerrando com chave de ouro esse mergulho no mundo paranormal. Prepare-se para uma experiência fantasmagórica que vai deixar saudades! Então marque na agenda:

“40 anos de Ghostbusters”

De 4 de abril a 5 de maio

Horários:

– Terças a sextas, das 10h às 19h

– Sábados, das 10h às 20h

– Domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos.

Local:

Foyer do Auditório MIS (Av. Europa, 158, Jardim Europa – São Paulo/SP)