Gil, do ‘BBB 21’, faz exame admissional e comemora: ‘Globo não me demite mais’

Ex-BBB foi contratado pela emissora dias após ser o último eliminado do reality show; o momento da assinatura dos últimos papéis foi registrado pelo colega Felipe Andreoli

Reprodução/Instagram/Felipeandreoli Gilberto participou do 'BBB 21' e foi o último eliminado da edição



O ex-participante do “BBB 21” Gilberto Nogueira realizou na manhã desta terça-feira seu exame admissional na Rede Globo. Enquanto estava no departamento de recursos humanos da emissora, Gil foi surpreendido por Felipe Andreoli. “Cheguei aqui na Globo e olha quem está fazendo o admissional, Brasil”, anunciou o comediante. O economista, então, mostrou o seu crachá e disse: “Agora sim, depois desse admissional, em nome de Jesus, a Globo não me demite mais”, comemorou. Andreoli completou: “Agora você é nosso, Gil”. O jornalista afirmou que o ex-BBB ficará na emissora até os 90 anos, assim como Cid Moreira. Em seguida, Gil é filmado assinando os últimos papéis. “Se não passar no admissional, vai para a Rede TV”, brincou Andreoli. Logo após a sua saída, Gil fez participação em vários programas da emissora, inclusive apresentando uma das atrações destinada ao reality show, o “Rede BBB“, ao lado da também ex-BBB Ana Clara. A TV, então, não perdeu tempo e, em seguida, assinou contrato com o Gil do Vigor, como ficou conhecido.