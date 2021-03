Gilberto diz que Juliette age por conveniência e eles discutem no ‘BBB 21’; assista

Sister se defendeu da acusação e citou aproximação que teve com ele e Sarah: ‘Vocês são famosos?’

Reprodução/Globo/17.03.2021 Gilberto se desentendeu com Juliette e eles acabaram discutindo na academia



O rompimento do G3 está cada vez mais nítido e na manhã desta quarta-feira, 17, Juliette e Gilberto discutiram na academia do “BBB 21“. O desentendimento começou por causa do Queridômetro, pois a paraibana disse que tinha dado uma “bomba” por engano para ele, Fiuk ou Carla Diaz. Gil ficou “indignado” e eles trocaram farpas. Depois dessa discussão, Juliette foi atrás de Gil para tentar resolver a situação e eles falaram sobre as mágoas das últimas semanas. A advogada pediu desculpas por suas atitudes e pediu para o doutorando em economia não usar as desavenças entre eles para prejudicá-la no jogo. Gil falou que não tentou prejudicar a sister e ela rebateu: “Para me beneficiar não foi, se fosse para beneficiar você tinha ficado calado”. Para a sister, o parceiro de Sarah quis que as pessoas da casa vissem a maldade que ele estava vendo nela.

A discussão continuou e o doutorando falou que Juliette falava mal dele pelas costas e que agia por conveniência no jogo, dando a entender que a advogada se aproximava das pessoas na casa por interesse. A sister então questionou: “Por que eu fui sua amiga então? Estava todo mundo metendo pau em você e na Sarah. Por que eu fiquei do lado de vocês? Vocês são famosos?”. Juliette tentou fazer um acordo com Gil e nesse momento Fiuk estava na academia. “Estou pedido para não falar algo que não tenha me falado, se quiser saber algo pergunte a mim, se quiser brigar comigo, você me chama de canto e a gente grita. Não vou te desrespeitar e não quero que faça comigo”, dizia a advogada quando foi interrompida por Fiuk, que falou que Juliette disse a ele que mentiria no jogo se fosse preciso. A paraibana se defendeu e disse que sempre vai tentar falar a verdade, mas acredita que as pessoas às vezes acabam mentindo e vai se esforçar para que isso não aconteça. “Enquanto eu tiver saída, eu vou dizer a verdade”, enfatizou a sister.

Treta 🔥 | Gil começa a bater Palmas e gritar com Juliette insinuando que ela age por conveniência. Juliette sai de cena com classe e deixa ele gritando sozinho. Gil e Juliette #BBB21 pic.twitter.com/epN9VKraBU — #BBB21 (@CarbonatoCarlos) March 17, 2021

O Gil e Juliette tretando e ele falando que ela age por convivência e ela: “E porque eu fiquei do lado de você e a Sarah quando todo mundo tava falando mal? Porque vocês são famosos” NA CARA DO MC PALMINHAAAAA #BBB21 pic.twitter.com/ssDCyZ0tDU — a mulher está um luxo ⭐️🌵 (@LuanPeace) March 17, 2021