Arthur cobra informações de Carla e eles discutem no ‘BBB 21’: ‘Não me chama de meu bem’

Atriz ficou incomodada com ao ver o crossfiteiro se aproximar de Gilberto e Sarah

Reprodução/Globo/16.03.2021 Arthur se desentendeu com Carla Diaz e reclamou por ela não contar o que viu no Quarto Secreto



O clima entre Carla Diaz e Arthur está cada vez mais frio e, mesmo a atriz se declarando para o crossfiteiro após voltar do paredão falso, a relação dos dois anda estremecida. Durante a madrugada desta terça-feira, 16, Arthur cobrou Carla por não ter falado o que viu durante o período em que estava no Quarto Secreto: “Até agora você não falou nada para a gente. Nenhuma informação”. Vale ressaltar que antes do papo, o parceiro de Projota estava no quarto conversando com Gilberto e Sarah e, sem citar o nome do doutorando em economia, Carla disse: “Eu acho falso do caramba, porque na minha frente falava uma coisa e pelas costas falava outra. Não só comigo”. Arthur voltou a pedir mais informações a ex-Chiquititas e ela respondeu que precisa digerir algumas coisas antes de contar e disse que já tinha falado sobre a “falsidade” de Gil.

A atriz ficou incomodada com o fato do seu affair na casa dar uma trégua e se aproximar de Gil e Sarah. Segundo a sister, está na cara que o doutorando vai votar nela. “O que você ouviu de eles falando sobre mim?”, perguntou Arthur e Carla decidiu colocar Arthur contra a parede: “Falando que você estava falando mal de mim. É verdade isso?”. O crossfiteiro desconversou: “Não sei. Você estava vendo tudo”. A conversa seguiu e o capixaba disse que por duas vezes estava falando com Gil e Sarah e Carla interrompeu, atrapalhando o jogo dele. “Desculpa, Arthur, atrapalhar seu jogo”, ironizou a atriz. Eles continuaram discutindo e a atriz acabou chamando Arthur de “meu bem” e ele não gostou. “Não faz isso. Não me chama de ‘meu bem’, na boa”, enfatizou. Para ele, Carla tem o poder de se livrar do paredão por ter voltado do paredão falso, mas ela ganhou o direito de vetar a imunidade do anjo.