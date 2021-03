‘Não é uma relação amorosa’, afirma Projota sobre affair de Arthur e Carla Diaz

Cantor falou sobre sua relação com o crossfiteiro, lamentou a rejeição do público, disse que se arrepende do que falou de Fiuk e das atitudes com Lucas Penteado

Reprodução/Globo/17.03.2021 Projota ficou decepcionado por sair com alta rejeição do público



Eliminado com mais de 91% dos votos, Projota participou na manhã desta quarta-feira, 17, do café da manhã com Ana Maria Braga, no “Mais Você”, e comentou sobre as principais polêmicas dentro do “BBB 21”. Chorando, ele revelou que tinha receio de “estragar tudo o que construiu ao longo dos anos” e não escondeu que está decepcionado por saber que saiu com alta rejeição do público: “Não era o que eu esperava”. Assim que saiu da casa, ele disse que começou a repensar suas atitudes. “A gente só aprende errando, sei que eu errei. Cometi vários erros, na verdade. Agora é um momento de refletir sobre as coisas.”

Após a eliminação, Projota conversou com Tiago Leifert e o apresentador do “BBB 21” explicou que as atitudes do cantor com Lucas Penteado e o grupo formado com Nego Di, Karol Conká e Lumena prejudicou o rapper no jogo. “Lá de dentro que não tinha noção [da repercussão] do que aconteceu no começo. Na minha cabeça, já tinha passado. Eu não tinha ido ainda para o paredão sem alguém daquela fase, na outra vez fui com a Lumena. O paredão de ontem era uma resposta para mim e eu tive uma resposta”, comentou o artista. Projota foi indicado ao paredão por Fiuk e, depois disso, ele ficou revoltado com o líder da semana e declarou que se fosse eliminado faria campanha para tirar o filho de Fábio Jr. do jogo. Ao rever essas cenas, o rapper ficou desconcertado e disse: “Eu me arrependo disso, não vai ser assim. É muito difícil, a gente lida com inúmeros sentimentos [dentro da casa]”.

Arthur foi o grande parceiro de Projota no jogo e essa relação gerou polêmica porque o crossfiteiro vive um affair na casa com Carla Diaz. O cantor defendeu sua relação de amizade com o capixaba e disse que o amigo não namora com a ex-Chiquititas: “Não é uma relação amorosa. É uma pessoa que ele estava conhecendo. Eles não estavam namorando, eles estavam ficando. Tinha dia que eles nem davam ‘bom dia’ um para o outro”. O cantor disse ainda que acredita que Carla gosta mais de Arthur do que ele gosta dela. Lucas Penteado voltou a ser assunto e Ana Maria mostrou que o ator celebrou a saída de Projota. Ao assistir, o rapper disse que Lucas estava certo. “Vai descambando e você vai se perdendo. Não tem o que dizer, eu perdi a mão”, concluiu.