Gisele Bündchen revive memórias como Paquita em documentário

Produção traz à tona um vídeo inédito da modelo brasileira, que, quando tinha apenas 12 anos, se apresentava como dançarina da apresentadora Xuxa Meneghel

Reprodução/Instagram/@gisele Na sua juventude, Gisele se apresentava em diversos clubes no Rio Grande do Sul



Gisele Bündchen, aos 44 anos, faz uma aparição especial no documentário ‘Pra sempre Paquitas’, disponível na plataforma Globoplay. A produção traz à tona um vídeo inédito da modelo brasileira, que, quando tinha apenas 12 anos, se apresentava como paquita. A famosa apresentadora Xuxa Meneghel recorda esse momento, afirmando que “todo mundo queria ser uma paquita, até a Gisele”. Na sua juventude, Gisele se apresentava em diversos clubes no Rio Grande do Sul, onde cantava canções do primeiro álbum das Paquitas, que foi lançado em 1989.

Essas performances marcaram o início de sua trajetória artística, antes de se tornar uma das modelos mais reconhecidas mundialmente. Em uma postagem no Instagram de 2014, Gisele compartilhou suas memórias dessa fase da vida, relembrando com carinho os tempos em que se apresentava ao lado das icônicas paquitas. Essa lembrança mostra como a modelo sempre teve uma conexão com o universo da televisão e do entretenimento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller