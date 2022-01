Anitta briga com homem em balada para defender Gkay: ‘Dei um tapão na cara dele’

Cantora partiu para a agressão ao ver que um rapaz alcoolizado estava aproximando o rosto da bunda da influenciadora

Reprodução/Instagram/anitta/07.01.2022 Anitta contou que se envolveu em duas brigas em Aspen por Gkay



A cantora Anitta se envolveu em um briga em Aspen, nos Estados Unidos, para evitar que a influenciadora digital Gkay fosse assediada em uma balada. “Tinha um cara que estava muito bêbado e toda hora ele ficava abraçando [as pessoas] e veio querendo abraçar e dançar com algumas das meninas. Na segunda vez que chegou perto da gente, eu disse: ‘Não estamos interessada, você está bêbado. Por favor, saia de perto da gente’”, contou a artista nos stories do Instagram. O homem em questão tentou abraçar uma amiga de Anitta e a poderosa reagiu: “Eu peguei o braço dele e falei: ‘Caralho, está surdo?’. Toda hora ele estava sendo inconveniente”. A confusão ficou mais acalorada quando o homem alcoolizado se aproximou da dona da Farofa. “Ele chegou perto da Gkay e eu já fui me armando. Ele pegou a cara dele e foi chegando perto da bunda dela. Eu voei, dei um tapão na cara dele e falei: ‘Está maluco, caralho? Eu mandei você sair daqui’.”

A atitude da poderosa chamou a atenção das pessoas que estavam no local. “Os caras [da balada] queriam me ajudar a bater nele, só que quando eles chegaram perto viram que eu não precisava de ajuda. Expulsei aquele boçal até a porta. Os caras ficaram atrás de mim só para garantir caso alguma coisa acontecesse, mas quem tirou ele de lá fui eu”, afirmou a responsável pelo hit Girl From Rio. Antes desse episódio, Anitta também se envolveu em uma discussão novamente para defender Gkay, que não domina o inglês. Um homem pediu o Instagram da influenciadora na balada e, ao ver a quantidade de seguidores que ela tem, disse que o sucesso de Gkay era porque ela andava com ator Austin North, intérprete de Topper na série “Outer Banks”. O artista americano estava presente na balada com Anitta. “Eu falei: ‘Não, querido, ela é uma atriz conhecida da Netflix’. Ele disse: ‘Atriz da Netflix? Foi ele que colocou ela lá’. Eu fiquei louca”, contou a cantora, que rebateu o fã de Austin dizendo que uma mulher não precisa de um homem para ter sucesso. Anitta também falou para o ator de “Outer Banks” não tirar foto com o fã.