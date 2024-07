‘Gladiador II’ divulga primeiro pôster; confira imagens do filme

O aguardado retorno ao universo de ‘Gladiador’, com Paul Mescal e Denzel Washington, sob a direção de Ridley Scott, promete emocionar e surpreender os espectadores em novembro

Cortesia Paramount Pictures O aguardado retorno de Ridley Scott ao universo de 'Gladiador' ganha vida com o primeiro pôster teaser de 'Gladiador II'



A Paramount Pictures acaba de lançar o primeiro pôster teaser de “Gladiador II”, oferecendo um vislumbre instigante do que promete ser um dos lançamentos cinematográficos mais grandiosos do ano. Marcado para estrear em 14 de novembro, este novo capítulo continua a icônica saga 25 anos após os eventos do filme original. Este teaser é apenas um aperitivo do que está por vir, com o trailer completo programado para ser revelado nesta terça-feira (9). As primeiras imagens da produção já foram divulgadas, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs.

“Gladiador II” nos transporta de volta ao mundo brutal e fascinante do Coliseu, agora seguindo a jornada de Lucius (Paul Mescal), que, adulto, busca honrar o legado de seus antecessores. Sob a magistral direção de Ridley Scott e roteiro de David Scarpa, o filme conta com um elenco estelar que inclui Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn e Pedro Pascal. A produção é uma parceria da Scott Free Productions com a Paramount e a Universal Pictures.

