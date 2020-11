Michael B. Jordan faz piada após ser eleito o homem mais sexy do mundo por revista

Ator disse que o título vai render assunto entre os seu grupo de amigos e que sua avó deve estar orgulhosa no céu

Reprodução/Instagram/michaelbjordan Michael B. Jordan foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2020



O ator Michael B. Jordan foi eleito pela revista People como o homem mais sexy do mundo na atualidade e o assunto bombou nas redes sociais. O astro de Hollywood soma diversos papeis no cinema e ganhou destaque como o vilão Erik Stevens no filme “Pantera Negra”, que recebeu indicação ao Oscar. Com a repercussão, o artista brincou no Instagram: “Minha avó está olhando aqui para baixo e falando: ‘Esse é o meu bebê’. Obrigado por me nomearem em 2020”. Em entrevista à revista que o deu o título, o ator disse que, com certeza, o assunto ia virar piada entre seus amigos e que isso seria algo divertido. Michael também falou que sua mãe e sua tia eram as pessoas que mais ficariam orgulhosas com o título, assim como sua avó se estivesse viva, pois elas guardam todos os trabalhos e revistas em que o artista aparece.

O título de homem mais sexy do mundo repercutiu no Twitter e o ator ganhou até um emoji próprio. “O Michael B. Jordan ser eleito o homem mais sexy vivo desse mundo, é uma das coisas mais incríveis desse ano. As mulheres pretas representam, e mais do que nunca, os homens. REPRESENTATIVIDADE!!!”, comentou uma pessoa. “Eu gosto de Michael B. Jordan, mas podemos parar de agir como se não houvesse um Jason Momoa?”, brincou outra. “Você é o homem mais sexy do mundo e não apenas por causa da sua aparência. Existem muitos homens excelentes por aí, mas poucos possuem a compaixão e a mentalidade que você tem”, elogiou mais uma.

O Michael B. Jordan ser eleito o homem mais sexy vivo desse mundo, é uma das coisa mais incríveis desse ano. As mulheres pretas representam, e mais do que nunca, os homens. REPRESENTATIVIDADE!!! #SexiestManAlive pic.twitter.com/RajRd0yf64 — 𝓡𝓮𝔂𝓵𝓪 (@ReylaVerdeetals) November 18, 2020

Acordei com a notícia que o Michael B. Jordan foi eleito o homem mais sexy de 2020… Pra mim já era faz tempoooo

Homem lindo da porra! 🤤🤤🤤🤤 #Sexiestmanalive — Trouxélia (@alexiafalcao) November 18, 2020