Globo anuncia participantes da nova temporada de ‘No Limite: Amazônia’

Temporada do reality de sobrevivência começa no dia 18 de julho, após a novela ‘Terra e Paixão’

Divulgação Nova temporada do reality de sobrevivência será disputada na Amazônia



A nova temporada do reality de sobrevivência ‘No Limite‘, desta vez na Amazônia, começa no próximo dia 18 de julho, depois da novela ‘Terra e Paixão’, na TV Globo, e nesta terça-feira, 4, os nomes dos participantes começaram a ser revelados. Assim como na última temporada, o elenco de 15 pessoas mescla famosos e anônimos. Entre as celebridades estão Paulinho Vilhena e a apresentadora Carol Nakamura. Entre os primeiros participantes estão Marcus (peão de rodeio de Trindade – GO), Simoni (professora de luta de Porto Alegre – RS), Guilherme (dançarino e ator do Rio de Janeiro), Paulinha (coordenadora de projetos de São Paulo) e Amanda (empreendedora de Itajaí – SC). No segundo grupo de anúncios, o ator Claudio Heinrich puxou a fila seguido do atleta paralímpico Dedé, de Valinhos-SP, e da atriz e roteirista Mônica Carvalho. Também participam a chef confeiteira Pipa, a profissional de educação física Raiana, o produtor audiovisual Fulý, o atleta Euclides e a instrutora de dança Greiciene.