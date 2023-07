Globo comete gafe no ‘Encontro’ após demissão de Manoel Soares; veja

Tati Machado e Valéria Almeida foram escolhidas para comandar a atração nas férias de Patricia Poeta

Reprodução/Globo Nome de Manoel Soares apareceu nos créditos do 'Encontro' após ele ser demitido da Globo



Assim que o “Encontro” desta segunda-feira, 3, começou, os telespectadores notaram uma gafe cometida pela Globo. O nome de Manoel Soares, que foi demitido da emissora na última sexta-feira, 30, apareceu nos créditos da atração matinal junto com o de Patricia Poeta, apresentadora titular do programa. O momento não passou despercebido e foi comentado nas redes sociais. A demissão de Manoel aconteceu após inúmeras polêmicas envolvendo a forma como Patricia dividia o comando do “Encontro” com o co-apresentador do programa. Por diversas vezes, a jornalista foi duramente criticada por cortar falas do ex-contratado da Globo ao vivo. Além do “Encontro”, Manoel comandava o “Papo de Segunda”, no GNT. A atração agora ficará sob comando de João Vicente de Castro. Neste domingo, 2, Manoel deu a entender nas redes sociais que já possui novos planos profissionais. “É tanta coisa boa que tá chegando que a vontade é contar para vocês o que o futuro reserva. Mas se abrir o forno o bolo sola… (pelo ao menos minha mãe dizia isso hehehehe)”, postou no Instagram. O “Encontro” desta segunda foi comandado por Tati Machado e Valéria Almeida. A dupla agradou o público e elas foram extremamente elogiadas nas redes sociais. Ela ficarão à frente da atração por duas semanas, período em que Patricia está de férias.

Não tiraram o nome do Manoel Soares dos créditos do #Encontro — João (@joaovcostaa) July 3, 2023

O nome de Patrícia Poeta e Manoel Soares nos créditos iniciais do "Encontro" — Wagner Jose Gertrudes (@WagnerGertrudes) July 3, 2023

Manoel Soares ainda aperece nós créditos — Jose Hubens – Stormfoxy88 (@stormfoxy88) July 3, 2023