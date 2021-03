Globo desmente que Reginaldo Faria se negou a tomar vacina contra a Covid-19 e foi afastado de novela

Marcelo Faria, filho do veterano ator, postou um vídeo do pai indo tomar a segunda dose do imunizante

Reprodução/Instagram/celofaria/23.03.2021 Reginaldo Faria já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19



A Globo desmentiu que o ator Reginaldo Faria foi tirado do elenco de “Um Lugar ao Sol”, próxima novela a ocupar o horário nobre na Globo, por ter se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19. A notícia foi divulgada na coluna O Melhor da TV, do site Metrópoles. Procurada pela Jovem Pan, a Globo disse em nota: “A notícia é mentirosa e irresponsável. O ator Reginaldo Faria já tomou as duas doses da vacina, no Rio de Janeiro”. Sobre a novela, a emissora explicou que o veterano ator foi afastado para preservar sua saúde. “Em relação a ‘Um Lugar ao Sol’, Reginaldo, que tem 83 anos, assim como outros atores do grupo de risco, foi poupado das gravações e afastado do elenco, de comum acordo, para preservar sua saúde. Reginaldo deve fazer uma participação na trama ao final das gravações”. Vale ressaltar que a Globo tem feito campanha nos intervalos da sua programação com suas principais estrelas para incentivar a população a tomar a vacina.

O ator Marcelo Faria, filho de Reginaldo, postou nas redes sociais um vídeo do pai sendo vacinado e lamentou o ocorrido. “Meu pai tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há quase duas semanas. Hoje, nós da família nos deparamos com uma notícia caluniosa sobre este homem incontestável em todos os aspectos. Estou indignado! Vacina sim, negacionistas não”, escreveu na legenda da publicação.