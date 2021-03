Ator mirim da Record testa positivo para a Covid-19 durante gravações de ‘Gênesis’

Gianlucca Mauad não apresentou sintomas e está afastado das gravações da trama bíblica

Reprodução/Instagram/gianluccamauad/23.03.2021 Gianlucca Mauad foi afastado da novela bíblica após testar positivo para a Covid-19



O ator mirim Gianlucca Mauad, de 11 anos, que interpreta o personagem Gerson em “Gênesis”, testou positivo para a Covid-19 na semana passada e precisou ser afastado das gravações. Nas redes sociais do artista, a família disse que estava tento preservar esse assunto e afirmou que Gianlucca está bem: “Estamos concentrando as energias na recuperação [dele]”. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do artista informou que o menino “está ótimo” e “sem sintoma algum”, mas permanecerá afastado das gravações para cumprir a quarenta. A assessoria do ator também disse que a Record está “tomando todos os cuidados cabíveis” nos bastidores da trama bíblica. A Jovem Pan procurou a emissora paulista para saber se mais algum ator do elenco de “Gênesis” foi diagnosticado com a doença, mas não obteve retorno. Em meio ao agravamento da pandemia, a Globo decidiu suspender as gravações das novelas e séries e só deve retornar na segunda semana de abril.