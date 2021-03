Geraldo Luís diz que perdeu movimentos da perna direita devido à Covid-19

Apresentador teve sequelas e está fazendo fisioterapia após ficar 22 dias internado com a doença

Reprodução/Instagram/geraldobalanca/23.03.2021 Geraldo Luís disse que uma das sequelas da Covid-19 foi perder o movimento da perna direita



O apresentador Geraldo Luís recebeu alta após 22 dias internado, mas ainda lida com as sequelas da Covid-19. Nos stories do Instagram, o jornalista postou uma foto fazendo fisioterapia e revelou: “Perdi movimentos da perna direita. Agora, só a fisio. Isso é Covid”. Depois que foi diagnosticado com a doença, o apresentador do “A Noite é Nossa”, da Record, teve um quadro de pneumonia que afetou 70% do seu pulmão e chegou a ficar na UTI. Ao deixar o hospital, o jornalista agradeceu sua equipe médica e o suporte do seu filho, John Sakra. “Sou um sobrevivente desta doença que engole o corpo, definha pulmões, seca os pensamentos. Minha mente positiva foi que me manteve estável e lúcido”, escreveu Geraldo Luís nas redes sociais. “A Covid-19 entrou aqui, judiou deixou sequelas, mas foi embora. Sou mais um milagre dos céus. Que a mim concedeu mais um tempo de vida”, acrescentou o apresentador que também disse que se sente “um novo Geraldo”.