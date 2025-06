Globo se pronuncia sobre possível saída de Tadeu Schmidt do BBB

Emissora estaria avaliando outros nomes para a apresentação, incluindo Paulo Vieira, Eliana, Thiago Oliveira e Alex Escobar

Reprodução/TV Globo Tadeu assumiu a apresentação do Big Brother Brasil em 2022



Tadeu Schmidt será o apresentador da 26ª edição do Big Brother Brasil. A Globo desmentiu rumores que sugeriam uma possível troca de apresentador, reafirmando sua satisfação com o trabalho dele. Boatos em emissoras concorrentes e nas redes sociais mencionaram que a rede de televisão do Rio de Janeiro estaria avaliando outros nomes para a apresentação, incluindo Paulo Vieira, Eliana, Thiago Oliveira e Alex Escobar.

Essas especulações ganharam força em meio a críticas direcionadas ao desempenho de Tadeu nas edições mais recentes do reality show. No entanto, a Globo assegurou que Tadeu Schmidt continuará à frente do programa, iniciando assim seu quarto ano como apresentador do BBB.

Tadeu assumiu a apresentação do Big Brother Brasil em 2022 e, com a confirmação de sua permanência, ele se prepara para a nova temporada, que está prevista para estrear em janeiro. Até o momento, a emissora ainda não divulgou informações adicionais sobre o que os fãs podem esperar para o BBB 26.

